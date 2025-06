Chip Nvidia mới giúp dịch toàn bộ Internet trong 18,5 ngày

Startup Đức DeepL hôm 11/6 thông báo triển khai hệ thống DGX SuperPOD chứa chip Nvidia, cho phép giảm thời gian dịch toàn bộ Internet từ 194 xuống còn 18,5 ngày.

Mỗi giá đỡ máy chủ DGX SuperPOD chứa 36 siêu chip B200 Grace Blackwell, một trong những sản phẩm mới nhất của Nvidia trên thị trường. Chip của Nvidia giúp đào tạo và chạy các mô hình AI lớn, ví dụ như mô hình do DeepL thiết kế.

Jarek Kutylowski, CEO của startup DeepL. Ảnh: DeepL

Thành lập năm 2017, DeepL đã phát triển mô hình AI riêng và cạnh tranh với Google Translate về dịch thuật. Công ty cho biết, khi hệ thống DGX SuperPOD của Nvidia kết hợp với các mô hình AI của DeepL, thời gian xử lý được cải thiện ít nhất gấp 10 lần.

Ví dụ, việc dịch từ điển Oxford từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác hiện chỉ mất hai giây, rút ngắn đáng kể so với mốc 39 giây trước đây. Thời gian dịch cuốn sách dài nhất thế giới, In Search of Lost Time của tác giả Marcel Proust, hiện chỉ mất 0,09 giây thay vì 0,95 giây. Hệ thống mới cũng sẽ cung cấp lượng văn bản đầu ra gấp 30 lần các hệ thống cũ.

"Trong ngắn hạn, người dùng có thể mong đợi những cải tiến tức thời như chất lượng, tốc độ và sắc thái trong bản dịch tăng, khả năng tương tác cao hơn và sự ra mắt của nhiều tính năng AI tạo sinh hơn", công ty cho biết.

Theo Stefan Mesken, nhà khoa học đứng đầu tại DeepL, hệ thống mới sẽ giúp cải thiện các sản phẩm hiện tại như Clarify - công cụ mới ra mắt năm nay, có thể đặt các câu hỏi cho người dùng nhằm đảm bảo bản dịch phù hợp với ngữ cảnh.

Việc DeepL triển khai DGX SuperPOD diễn ra trong bối cảnh Nvidia tìm cách mở rộng cơ sở khách hàng cho chip của mình bên cạnh những "gã khổng lồ" như Microsoft và Amazon. Sự kiện cũng cho thấy cách các startup đang sử dụng sản phẩm cao cấp của Nvidia để phát triển ứng dụng AI, được coi là bước tiếp theo sau những mô hình nền tảng như của OpenAI.

Investing cho biết, Nvidia đang tăng cường hợp tác với các chính phủ và công ty châu Âu để củng cố vị thế dẫn đầu về AI. Công ty của Jensen Huang hôm 11/6 đã công bố hợp tác với Pháp, Italy, Anh, Tây Ban Nha cùng nhiều công ty dịch vụ viễn thông và công nghệ nhằm cung cấp hơn 3.000 exaFLOP sức mạnh tính toán AI bằng nền tảng Blackwell.

Thu Thảo (Theo CNBC, Investing)