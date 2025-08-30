Chip AMD tăng hiệu suất, giảm nhiệt cho laptop

Laptop dùng chip AMD có hiệu năng đa nhân cao hơn khoảng 20% so với cùng tầm giá, dùng tiến trình 4 nm để giảm nhiệt lượng, xuất hiện từ phân khúc phổ thông đến cao cấp.

Hiệu năng đa nhân là ưu điểm đầu tiên của chip AMD. Ở phân khúc 10-15 triệu đồng, các mẫu laptop như HP 245 G10 trang bị AMD Ryzen 5 7530U ghi nhận khoảng 8.600 điểm đa nhân trên Cinebench R23 với mức tiêu thụ dưới 30 W. Các thông số này nhỉnh hơn 20-30% so với các sản phẩm cùng tầm giá.

Laptop Asus Vivobook dùng chip AMD. Ảnh: AMD

Ở nhóm 20 triệu đồng, Vivobook 16 M1607KA với Ryzen AI 7 350 đạt 15.675 điểm Cinebench R23, công suất 40 W, vượt một số chip dòng H hiệu năng cao trong khi tiêu thụ một nửa năng lượng. Các bộ xử lý Ryzen cũng tích hợp đồ họa Radeon, ví dụ Radeon 780M trên Ryzen 7 8845HS cho khoảng 3.175 điểm 3DMark Time Spy, đủ để chơi mượt nhiều game eSports.

Hiệu năng cao thường dẫn đến quá nhiệt vì vậy các dòng chip AMD thế hệ sau được cải tiến nhằm khắc phục điều này. Nhờ tiến trình 4 nm, 5 nm và kiến trúc tối ưu, hiệu suất trên mỗi watt của AMD cao, tiệm cận các bộ xử lý kiến trúc ARM. Bên cạnh đó, nền tảng x86 bảo đảm tương thích gần như toàn bộ phần mềm Windows, hạn chế rủi ro xung đột hoặc thiếu hỗ trợ.

Laptop dùng chip từ AMD. Ảnh: AMD

Về thời lượng pin, laptop AMD hiện cho kết quả thực tế 6-8 tiếng trên các mẫu ultrabook như IdeaPad Slim 5 14AKP10 hay MSI Venture A16, cải thiện so với trước.

Với học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng, laptop trang bị Ryzen 5 hoặc Ryzen 7 trong tầm dưới 18 triệu đồng đáp ứng được nhu cầu học tập, làm việc và giải trí. Với người dùng có ngân sách cao hơn, các mẫu trang bị Ryzen AI 300 series tích hợp NPU mang lại nhiều tính năng AI mới, tiêu biểu như Asus Vivobook 16 hay IdeaPad Slim 5.

Laptop dùng Ryzen AI 300 có thêm NPU hỗ trợ tính năng AI. Ảnh: AMD

Theo đánh giá chung, laptop AMD đang dần trở thành lựa chọn cân bằng giữa hiệu năng, nhiệt độ, khả năng tương thích và chi phí, phù hợp cho đa dạng đối tượng người dùng.

Hoài Phương