Chính trị gia đối lập Sri Lanka bị bắn chết giữa văn phòng

Chính trị gia đối lập Wickramasekara đang họp với cử tri tại văn phòng thì bị một tay súng bắn nhiều phát vào người và thiệt mạng.

Lasantha Wickramasekara, 38 tuổi, chủ tịch hội đồng thành phố Weligama kiêm chính trị gia đối lập ở Sri Lanka, thiệt mạng sau khi bị một người lạ mặt bắn nhiều phát bằng súng lục ngay tại văn phòng.

Cảnh sát cho biết Wickramasekara khi đó đang làm việc cùng cử tri thì nghi phạm xông vào văn phòng và nổ súng. Ông được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi do vết thương nghiêm trọng. Không ai khác bị thương ở hiện trường và kẻ tấn công đã bỏ trốn ngay sau khi gây án.

Hiện chưa rõ động cơ nổ súng. Cảnh sát địa phương đang điều tra để xác định nghi phạm. Đây là vụ nổ súng đầu tiên nhắm vào một chính trị gia ở Sri Lanka.

Nghị sĩ đối lập Lasantha Wickramasekara. Ảnh: Onlanka

Wickramasekara là thành viên của đảng đối lập Samagi Jana Balawegaya (SJB), bên đã cạnh tranh gay gắt để giành quyền kiểm soát hội đồng thành phố Weligama với đảng cầm quyền.

Sri Lanka đã chứng kiến làn sóng tội phạm bạo lực gia tăng trong năm nay, song phần lớn liên quan tới các băng đảng ma túy và tội phạm có tổ chức. Số liệu chính thức chỉ ra ít nhất 50 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương trong hơn 100 vụ xả súng ở nước này kể từ đầu năm.

Hồi tháng 2, nước này chứng kiến một vụ tấn công táo tợn khi tay súng cải trang thành luật sư và bắn chết một nghi phạm ngay trong tòa án ở Colombo.

Chính phủ của Tổng thống Anura Kumara Dissanayake đã cam kết khôi phục luật pháp và trật tự, cũng như trấn áp các băng đảng sau khi lên nắm quyền vào năm ngoái. Cảnh sát Sri Lanka đã bắt hàng chục nghi phạm cầm đầu các băng đảng và tội phạm khét tiếng.

Thanh Tâm (Theo AFP, AP)