Chính sách ưu đãi tại dự án Times Garden Vĩnh Yên Residences

Theo chủ đầu tư, những khách hàng đầu tiên mua sản phẩm nhà vườn Phú Gia và lựa chọn hình thức thanh toán sớm 95% giá trị căn nhà trong 45 ngày sẽ nhận một ôtô Mazda CX5 2020 trị giá hơn một tỷ đồng. Đối với các sản phẩm nhà vườn xây thô, các khách hàng lựa chọn hình thức thanh toán sớm sẽ nhận một ôtô Mazda 2 model 2020 trị giá 639 triệu đồng.

Bên cạnh quà tặng cho các khách hàng thanh toán sớm, chủ đầu tư cũng triển khai hỗ trợ chính sách tài chính ưu đãi linh hoạt cho người mua nhà trong giai đoạn này. Cụ thể, khách hàng sẽ được hỗ trợ vay vốn lên tới 60% giá trị căn nhà, hỗ trợ thanh toán lên tới 36 tháng với lãi suất 0% trong vòng 24 tháng.

Ngoài chính sách ưu đãi cho người mua nhà, chủ đầu tư còn tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa cho cư dân. Trong hai ngày 30/9 và 1/10, Time Garden Vĩnh Yên Residences tổ chức chương trình đón tết Trung thu với chủ đề: "Lễ hội sắc màu cổ tích".

Đến với chương trình, cư dân sẽ thưởng thức tiết mục văn nghệ, giao lưu cùng các nhân vật truyền thống trong đêm Trung thu như chú Cuội, chị Hằng, múa lân, phá cỗ Trung thu... Các tiết mục xiếc đến từ Liên đoàn xiếc trung ương như đế kiếm, tung hứng, lắc vòng, xe đạp một bánh, đặc biệt với sự tham gia của NSND Tống Toàn Thắng với chú trăn khổng lồ... hay các trò chơi dân gian, nặn tò he, tập làm bánh trung thu cùng đầu bếp của nhà hàng My Way... cũng có mặt tại sự kiện.

Ngoài ra, các thương hiệu đặc sản của Vĩnh Yên được quảng bá đến cư dân khu đô thị Time Garden Vĩnh Yên Residences và người dân xung quanh thông qua các gian hàng hội chợ. Gian hàng dàn dựng dọc tuyến phố số 5 của dự án. Tham gia hội chợ thương mại, 15 gian hàng sẽ phục vụ cho doanh nghiệp tham gia bán hàng kích thước rộng rãi, sang trọng và miễn phí các dịch vụ.

Tuyến đường chính tại khu đô thị Times Garden Vĩnh Yên Residences trang trí đèn lồng.

Hiện tại, không gian tại Time Garden Vĩnh Yên Residences trang hoàng với đèn ông sao, đèn cá chép và mâm cỗ truyền thống. Đây là một trong những sự kiện tri ân cư dân Time Garden Vĩnh Yên Residences và toàn người dân tại thành phố Vĩnh Yên.

Tâm Anh