Chính sách ưu đãi cho sản phẩm nhà ở hoàn thiện tại Van Phuc City

Van Phuc Group triển khai ưu đãi một số căn shophouse, nhà phố đã hoàn thiện trong bối cảnh cộng đồng cư dân và hoạt động thương mại ổn định tại Van Phuc City.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm hoạt động, Van Phuc Group triển khai chính sách ưu đãi đến 28% tại Van Phuc City. Chương trình áp dụng cho số lượng giới hạn nhà phố và shophouse đã hình thành, cho phép người mua có thể sử dụng và khai thác ngay.

Van Phuc City do Van Phuc Group phát triển trên quỹ đất gần 200 ha tại cửa ngõ phía Đông Bắc TP HCM. Lợi thế ba mặt giáp sông Sài Gòn được khai thác trong tổng thể quy hoạch nhằm cân bằng giữa không gian xây dựng và cảnh quan tự nhiên. Mật độ xây dựng khoảng 40%, phần diện tích còn lại dành cho mặt nước, công viên, trục cảnh quan và các tiện ích công cộng.

Một trong những điểm nhấn của Van Phuc City là trạng thái vận hành đã hình thành. Hiện, khu đô thị là nơi sinh sống của hơn 10.000 cư dân, đồng thời là địa điểm hoạt động của khoảng 3.000 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực. Các hạng mục như trường học, cơ sở y tế, bến du thuyền, khu phố thương mại và trung tâm thương mại đã được đưa vào sử dụng, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, dịch vụ và mua sắm thường xuyên.

Không gian công cộng cũng được tổ chức đồng bộ với mạng lưới công viên ven sông, hồ Đại Nhật rộng 16 ha và tuyến đi bộ dọc bờ sông dài hơn 3 km. Các khu chức năng nhà ở, thương mại, văn phòng và dịch vụ được khai thác song song, tạo nhịp sống đô thị liên tục trong quá trình vận hành. Các chuyên gia cho rằng, đây là yếu tố quan trọng giúp khu đô thị duy trì sức sống và gia tăng giá trị sử dụng thực trong quá trình vận hành.

Bên cạnh yếu tố dân cư và thương mại, hạ tầng giao thông đóng vai trò nền tảng trong hệ sinh thái đô thị. Van Phuc City nằm trên trục Quốc lộ 13, kết nối với trung tâm TP HCM và khu vực lân cận. Khu đô thị cũng thuộc địa điểm có kế hoạch phát triển các tuyến metro đô thị, trong đó tuyến Metro 3B dự kiến đi qua khu vực lân cận, mở rộng lựa chọn di chuyển bằng phương tiện công cộng cho cư dân.

Hệ sinh thái an cư - thương mại hiện hữu tại Van Phuc City phản ánh cách tiếp cận phát triển đô thị theo hướng hoàn chỉnh, trong đó nhà ở gắn liền với không gian làm việc, kinh doanh và dịch vụ. Theo các chuyên gia, mô hình này góp phần hạn chế phụ thuộc vào yếu tố đầu cơ và tạo nền tảng cho giá trị sử dụng ổn định theo thời gian.

Trong quá trình phát triển, Van Phuc City được ghi nhận tại một số giải thưởng như Top 10 dự án bất động sản nhà ở thương mại chất lượng năm 2024, Top 10 khu đô thị đáng sống trong nhiều năm, cùng các hạng mục liên quan đến quy hoạch và phát triển đô thị ven sông. Các giải thưởng phản ánh định hướng chú trọng quy hoạch tổng thể và khả năng vận hành của dự án.

