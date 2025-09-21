Chính sách thuê, mua lại căn hộ tại Cara River Park Cần Thơ

Cara Group công bố gói bán hàng cho dự án căn hộ Cara River Park (Cần Thơ) với nhiều ưu đãi tài chính, cam kết thuê lại trong 2 năm và mua lại nguyên giá sau 2 năm.

Căn hộ Cara River Park được rao bán với giá từ 3,9 tỷ đồng. Trong đó, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất trong 24 tháng, khách hàng chỉ cần bỏ ra số vốn 1,3 tỷ đồng. Ngoài ra, chính sách cam kết cho thuê lại 15 triệu đồng mỗi tháng giúp người mua nhận được 360 triệu đồng trong 2 năm liên tiếp, tương đương lợi nhuận 28% (14% một năm) trên số vốn bỏ ra.

Cara Group còn cam kết mua lại căn hộ đúng nguyên giá sau 2 năm, nếu khách hàng có nhu cầu chuyển nhượng. Khi mua lại, chủ đầu tư sẽ chịu các khoản phí khi giao dịch chuyển nhượng. Chính sách này góp phần bảo vệ vốn đầu tư ban đầu sau 24 tháng, đồng thời tăng niềm tin cho khách hàng.

Chủ đầu tư cho biết thêm, sau 2 năm, nếu giá căn hộ tăng 15% - 20%, tỷ suất sinh lời kép có thể đạt 73-88%, tương đương 36,5-44% mỗi năm.

Căn hộ thực tế Cara River Park. Ảnh: Cara Group

Cara River Park là dự án căn hộ phân khúc cao cấp tại TP Cần Thơ. Quy mô dự án gồm hai tòa tháp cao 20 tầng nổi, và một tầng hầm, có 358 sản phẩm bao gồm căn hộ, penthouse, shophouse thương mại dịch vụ.

Dự án tích hợp hơn 35 tiện ích cho cư dân, bao gồm công viên, khu vui chơi trẻ em, đường dạo bộ, khu thể thao ngoài trời, hồ bơi vô cực, phòng gym, hệ thống shophouse thương mại, bãi đỗ xe...

Dự án có 35 tiện ích nội khu dành cho cư dân. Ảnh: Cara Group

Theo chủ đầu tư, TP Cần Thơ là điểm đến của đội ngũ chuyên gia và nhà đầu tư từ các quốc gia phát triển. Thành phố có nguồn nhân lực chất lượng cao từ các trường đại học. Đây được xem là tệp khách thuê ổn định, mang lại lợi thế cho các dự án căn hộ có khả năng khai thác cho thuê. Nhiều chuyên gia cũng cho rằng, bất động sản dòng tiền là kênh đầu tư bền vững, có khả năng gia tăng giá trị trong dài hạn.

Song Anh