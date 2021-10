Chính sách thanh toán linh hoạt tại Sun Casa Central

Bình DươngKhách hàng thanh toán 50% sẽ nhận bàn giao nhà ngay trong tháng 12 tới, nhờ đó giảm được áp lực tài chính.

Lợi ích tối đa cho khách hàng

Khoảng thời gian giãn cách xã hội đã ảnh hưởng nhiều đến hoạt động giao dịch bất động sản. Tuy nhiên, ngay khi nới lỏng giãn cách, thị trường đã bắt đầu nóng dần lên khi nhu cầu tìm kiếm bất động sản bắt đầu gia tăng trở lại, đặc biệt là xu hướng dịch chuyển về vùng ven, tìm kiếm những dự án có không gian sống xanh, đầy đủ tiện ích và giá cả phù hợp hơn.

Một góc dự án Sun Casa Central - Bình Dương. Ảnh: Sun Casa Central.

Dự án Sun Casa Central - Tân Uyên, Bình Dương duy trì sức hút hơn cả nhờ đáp ứng được các tiêu chí mà khách hàng đang quan tâm. Đặc biệt là chính sách thanh toán đột phá vừa được chủ đầu tư VSIP áp dụng, khách hàng dễ dàng sở hữu căn nhà Sun Casa Central dù số vốn ban đầu khiêm tốn. Theo đó, tiến độ thanh toán được chia làm nhiều đợt và kéo dài trong 12 tháng. Trong đó có 2 điểm nhấn đặc biệt đem lại lợi ích tối đa cho khách hàng.

Thứ nhất, khách hàng chỉ phải thanh toán 50% giá trị và nhận bàn giao nhà ngay trong tháng 12/2021. Với chính sách này, khách hàng được giảm tối đa áp lực về tài chính. Theo chủ đầu tư, điều này càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài thời gian qua, khiến thu nhập và tài chính của nhiều người có sự biến động. Ngoài ra, việc nhận bàn giao nhà ngay trong dịp cuối năm giúp khách hàng, đặc biệt là người có nhu cầu an cư có thể hoàn thiện nhà và vào ở ngay trước dịp Tết Nguyên đán.

Thứ hai, khoảng thời gian từ lúc nhận bàn giao nhà đến đợt thanh toán kế tiếp kéo dài đến 6 tháng. Lúc này, khách hàng chỉ phải thanh toán thêm 10% giá trị hợp đồng. Khách hàng hoàn toàn chủ động về dòng tiền và tính toán các phương án hợp lý theo chuyển động của thị trường như: bán lại, kinh doanh, cho thuê,

Bên cạnh tiến độ thanh toán linh hoạt, khách mua sản phẩm Sun Casa Central cũng sẽ được hỗ trợ vay ngân hàng lên đến 80%, cùng ưu đãi ân hạn nợ gốc 18 tháng đầu, tức trong vòng 1 năm rưỡi khách hàng không phải trả tiền gốc.

Ngoài ra, khách hàng cũng sẽ nhận chiết khấu 2 chỉ vàng và tặng 2 năm phí quản lý khi sở hữu sản phẩm tại Sun Casa Central.

Điểm nhấn tiện ích và không gian sống

Tọa lạc tại trung tâm Khu công nghiệp - đô thị và dịch vụ VSIP IIA - Tân Uyên, Bình Dương, Sun Casa Central là dự án được quy hoạch đồng bộ, chú trọng tiện ích và môi trường sống trong lành.

Dự án có tổng diện tích hơn 30ha, gồm 879 sản phẩm nhà phố, biệt thự được thiết kết 1 trệt 1 lầu hoặc 1 trệt 2 lầu. Trong đó giai đoạn 1 là 426 sản phẩm. Được tư vấn thiết kế bởi đơn vị uy tín đến từ Singapore, dự án chú trọng phát triển không gian xanh, với mật độ phủ xanh lên đến 40%.

Không gian sống xanh tại Sun Casa Central. Ảnh: Sun Casa Central.

Với triết lý lấy con người làm trung tâm, chủ đầu tư VSIP chú trọng phát triển chuỗi tiện ích hiện đại và đa dạng phục vụ không chỉ cư dân dự án mà cả người dân sinh sống trong khu vực. Theo đó, VSIP quy hoạch khu tổ hợp tiện ích The Sun Sport Center rộng 1,1ha, bao gồm hồ bơi tiêu chuẩn quốc tế, khu vui chơi trẻ em, sân tennis mái vòm và bóng đá mini, khu nhà hàng và cafe, phòng tập gym đa năng. Mảng xanh của dự án với điểm nhấn là 2 công viên trung tâm thuộc giai đoạn 1, tích hợp đường dạo bộ, sân chơi trẻ em, khu thể dục... đem lại không khí trong lành, thoáng mát và không gian sống tiện nghi cho cư dân Sun Casa Central.

Chủ đầu tư cho biết, Sun Casa Central sẽ có các tiện ích như: khu phức hợp dịch vụ thương mại The Sun Mall rộng 3ha, khu công viên The Sun Park, khu giải trí thương mại dịch vụ The Sun Container Night Market liền kề. Cùng với đó, VSIP cũng hợp tác xây dựng phòng khám đa khoa 5000m2 và trường mầm non quy mô 400 bé nhằm phục vụ nhu cầu tại chỗ.

Tiến độ xây dựng ấn tượng được chủ đầu tư VSIP triển khai đã giúp dự án sớm hoàn thành và hàng trăm sản phẩm giai đoạn 1 đã bắt đầu bàn giao cho khách hàng từ 5/10/2021. Sau những gián đoạn do ảnh hưởng của dịch bệnh, đợt 3 (giai đoạn 1) với những căn nhà cuối cùng sẽ chính thức được mở bán ngay trong tháng 10/2021, do đơn vị phân phối độc quyền Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Địa ốc Việt Nhân tổ chức.

Theo đại diện Việt Nhân, với chính sách thanh toán linh hoạt, nhiều ưu đãi hấp dẫn cùng những điểm nhấn về hạ tầng,tiện ích và môi trường sống, Sun Casa Central không chỉ mang tới cho khách hàng cơ hội tốt để sở hữu một không gian sống xanh chất lượng, mà còn giải quyết bài toán tài chính cho cả người mua an cư và đầu tư trong thời điểm này.

Chính sách thanh toán linh hoạt tại Sun Casa Central Giới thiệu dự án Sun Casa Central.

Yên Chi