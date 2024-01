Chính sách sở hữu căn hộ biển Vega Alaric dành cho nhà đầu tư

Chủ đầu tư khu căn hộ "du thuyền" Vega Alaric cam kết mua lại, áp dụng chính sách thanh toán linh hoạt, tặng gói nội thất 400 triệu đồng cho người mua.

TDG Group - chủ đầu tư tổ hợp nghỉ dưỡng - giải trí - thương mại biển 5 sao The Maris Vũng Tàu tung ra hàng loạt chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư sở hữu sản phẩm tại khu căn hộ "du thuyền" Vega Alaric.

Cam kết mua lại

Chủ hữu căn hộ Vega Alaric sẽ được cam kết mua lại với lãi suất 12%/2 năm. Thời gian thực hiện cam kết mua lại sau 24 tháng. Đây là chính sách chưa từng có tiền lệ từ TDG Group.

Theo chủ đầu tư, việc cam kết mức lãi suất nhằm khẳng định năng lực tài chính của TDG Group cũng như tiềm năng của dự án. Chủ đầu tư cho rằng mức lãi suất mua lại đang nhỉnh hơn so với ngân hàng trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm sụt giảm mạnh. Do đó, so với việc gửi tiền tích lũy vào ngân hàng, sở hữu bất động sản biển có pháp lý minh bạch, giá trị và lãi suất tốt được đánh giá là chọn lựa hiệu quả với giới đầu tư.

"Chính sách này mang lại sự an tâm cho người mua đồng thời là khoản "bảo hiểm". Dù thị trường có biến động, nhà đầu tư vẫn nắm chắc phần lợi nhuận tối thiểu 12% trong 2 năm", đại diện chủ đầu tư nói.

Dự án căn hộ biển Vega Alaric. Ảnh: TDG Group

Chính sách thanh toán linh hoạt

Tiếp sức cho nhà đầu tư, kéo giãn thanh toán nhằm giảm áp lực dòng tiền là giải pháp được TDG Group áp dụng. Khi sở hữu căn hộ "du thuyền" Vega Alaric, người mua được thanh toán theo tiến độ lên tới 3 năm. Việc chia nhỏ giảm áp lực dòng tiền giúp nhà đầu tư có thêm thời gian chuẩn bị nguồn tài chính cho đợt thanh toán tiếp theo. Chính sách này đồng thời gia tăng tỷ suất sinh lời trong trường hợp khách mua có nhu cầu chuyển nhượng tài sản khi đủ điều kiện.

Người mua chỉ cần thanh toán 35% đến khi nhận nhà. Ngân hàng hỗ trợ toàn bộ lãi suất trong 18 tháng.

Tặng gói nội thất 400 triệu đồng

Hầu hết các dự án căn hộ trên thị trường đều bàn giao nội thất cơ bản. Tuy nhiên với dòng bất động sản nghỉ dưỡng, bên cạnh nhu cầu hưởng thụ, để tối ưu khai thác cho thuê, thiết kế và nội thất là yếu tố quan trọng. Theo khảo sát, nội thất phòng chuẩn khách sạn 5 sao dao động khoảng 400 triệu đồng. Đây cũng là chi phí khiến nhiều nhà đầu tư đắn đo trước khi quyết định sở hữu căn hộ biển.

Thiết kế nhà mẫu căn hộ "du thuyền" Vega Alaric. Ảnh: TDG Group

Thực hiện chiến lược "dự án thực tế đẹp như phối cảnh, căn hộ bàn giao đẹp như căn hộ mẫu", đồng thời giúp chủ sở hữu tối ưu hiệu quả khai thác lưu trú và vận hành, TDG Group tặng gói nội thất châu Âu cao cấp theo chuẩn khách sạn 5 sao trị giá 400 triệu đồng. Chủ đầu tư khi nhận nhà có thể khai thác ngay mà không tốn thêm chi phí.

Cụ thể, TDG Group sẽ bàn giao hơn 60 hạng mục nội thất đến từ những thương hiệu cao cấp hàng đầu châu Âu như giải pháp nhà ở thông minh từ Hafele (Đức), thiết bị điện Schneider (Pháp), thiết bị nhà bếp Franke Franke (Thụy Sỹ), thiết bị vệ sinh từ Zucchetti (Italia). Bếp, thiết bị máy hút, bồn rửa, vòi rửa nhập khẩu của Dudoff (Anh). Sơn nội thất cao cấp Jotun (Na Uy). Gương đến từ thương hiệu Roland (Bỉ),...

"Việc sử dụng nội thất cao cấp châu Âu đại tăng tính thẩm mỹ, tinh tế và sang trọng. Nhờ đó, căn hộ giữ được giá và công suất khai thác ở mức tốt, đảm bảo được độ bền vững trong quá trình khai thác, vận hành", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Hình ảnh thực tế Tổ hợp nghỉ dưỡng – thương mại – giải trí biển 5 sao The Maris Vũng Tàu. Ảnh: TDG Group

Theo chủ đầu tư, người mua bất động sản biển chủ yếu hướng nhu cầu nghỉ dưỡng định kỳ hàng năm và khai thác dòng tiền nhàn rỗi từ những ngày không lưu trú. Vega Alaric được thiết kế, vận hành để đáp ứng cả hai nhu cầu này. Khu căn hộ được vận hành bởi thương hiệu 5 sao AHS – đơn vị quản lý khách sạn nghỉ dưỡng hàng đầu châu Á.

Khu căn hộ nằm trong tổ hợp The Maris Vũng Tàu, quy mô 23 ha. Dự án được phát triển theo mô hình tổ hợp nghỉ dưỡng - thương mại - giải trí biển 5 sao, đáp ứng xu hướng du lịch "all-in-one". Khuôn viên The Maris Vũng Tàu có đầy đủ các dịch vụ nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí, hội họp, mua sắm. Ngoài ra, dự án còn sở hữu 600 mét mặt tiền biển.

Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu thông xe, cùng sân bay quốc tế Long Thành đi vào hoạt động trong giai đoạn 2025-2026 cũng được kỳ vọng là đòn bẩy giúp dự án trở thành điểm đến hàng đầu trong tương lai.

