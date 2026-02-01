Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 2

Danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH, siết quy định về quảng cáo trên Internet, nâng mức phạt vi phạm quyền sở hữu tác giả là chính sách có hiệu lực từ tháng 2.

35 bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH

Bộ Y tế ban hành Thông tư số 60/2025 quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH), hiệu lực từ ngày 15/2. Văn bản này cũng hướng dẫn chẩn đoán và giám định mức suy giảm khả năng lao động do bệnh nghề nghiệp. Đây là căn cứ để người lao động mắc bệnh nghề nghiệp được xem xét hưởng các chế độ BHXH.

35 bệnh nghề nghiệp được chia thành 4 nhóm, gồm các bệnh bụi phổi - đường hô hấp; bệnh nhiễm độc hóa chất, kim loại nặng; bệnh da nghề nghiệp và bệnh truyền nhiễm liên quan nghề nghiệp. Sau khi được chẩn đoán mắc bệnh nghề nghiệp, người lao động cần hạn chế tiếp xúc với yếu tố có hại gây ra bệnh đó, đồng thời được điều trị theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế. Đối với nhóm bệnh nhiễm độc nghề nghiệp, người lao động phải được thải độc, giải độc kịp thời nhằm hạn chế các biến chứng nguy hiểm.

Song song với quá trình điều trị, người lao động được người sử dụng giới thiệu đi khám giám định y khoa để xác định mức độ suy giảm khả năng lao động, làm cơ sở hưởng các chế độ BHXH. Ngoài ra, người lao động còn được điều trị, điều dưỡng và phục hồi chức năng lao động theo quy định của pháp luật.

Nếu không có khả năng điều trị ổn định, người lao động phải chuyển khám giám định y khoa ngay để bảo đảm quyền lợi. Trường hợp chẩn đoán các bệnh nhiễm độc nghề nghiệp, không nhất thiết phải có xét nghiệm xác định độc chất trong cơ thể người lao động nếu các tiêu chí khác đã đáp ứng giới hạn tiếp xúc tối thiểu tương ứng với từng bệnh nhiễm độc nghề nghiệp.

Công nhân làm việc tại công ty may mặc Dony (xã Vĩnh Lộc A, TP HCM), tháng 8/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Quảng cáo video trên mạng phải cho tắt sau 5 giây

Nghị định 342/2025 quy định chi tiết một số điều Luật Quảng cáo, hiệu lực từ 15/2, siết nhiều hoạt động quảng cáo trên không gian mạng. Văn bản nêu rõ quảng cáo không ở vùng cố định là quảng cáo hiển thị tại vị trí, thời điểm không cố định trên giao diện dịch vụ trực tuyến, che khuất toàn bộ hoặc một phần nội dung chính và làm gián đoạn việc tiếp cận thông tin của người sử dụng.

Để đảm bảo quyền lợi của người dùng, Chính phủ quy định tính năng, biểu tượng để tắt quảng cáo phải bảo đảm việc quảng cáo được tắt chỉ với một lần tương tác; không có biểu tượng tắt giả hoặc biểu tượng tắt khó phân biệt, khó xác định.

Đồng thời, đơn vị quảng cáo không được phép thêm thời gian chờ tắt quảng cáo đối với quảng cáo dưới dạng hình ảnh tĩnh. Thời gian chờ tắt tối đa là 5 giây đối với quảng cáo dưới dạng chuỗi hình ảnh chuyển động, video.

Đơn vị quảng cáo phải bố trí biểu tượng và hướng dẫn quy trình để người sử dụng thông báo nội dung quảng cáo vi phạm pháp luật và lựa chọn từ chối, tắt hoặc không tiếp cận xem.

Ngoài ra, nghị định nêu rõ việc báo cáo quảng cáo vi phạm pháp luật phải được tiếp nhận, xử lý kịp thời và thông tin kết quả cho người sử dụng theo quy định của pháp luật.

Cũng tại Nghị định 342/2025, Chính phủ quy định nội dung quảng cáo mỹ phẩm phải có thông tin bắt buộc gồm tên mỹ phẩm; tính năng, công dụng; tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm mỹ phẩm; các cảnh báo theo quy định của các hiệp định quốc tế.

Quảng cáo mỹ phẩm không được gây hiểu nhầm sản phẩm đó là thuốc. Nội dung phải phù hợp với bản chất sản phẩm mỹ phẩm. Khi quảng cáo mỹ phẩm không sử dụng hình ảnh, trang phục, tên, thư tín, bài viết của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế khác.

Phạt nặng việc xâm phạm quyền tác giả

Nghị định 341/2025 hiệu lực từ 15/2, quy định 35 hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và mức xử phạt. Theo đó, hành vi xâm phạm quyền đặt tên, quyền đứng tên trên tác phẩm nêu tên thật hoặc bút danh tác giả khi tác phẩm được công bố, sử dụng bị phạt 1-30 triệu đồng.

Hành vi xâm phạm quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm chịu mức 20-40 triệu đồng. Hành vi xâm phạm quyền công bố tác phẩm bị phạt 10-20 triệu đồng; xâm phạm quyền biểu diễn tác phẩm trước công chúng bị phạt tối đa 50 triệu. Hành vi xâm phạm quyền cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính chịu mức phạt 10-20 triệu đồng.

Hành vi xâm phạm quyền phân phối đến công chúng bản gốc hoặc bản sao tác phẩm có thể chịu mức phạt đến 100 triệu; xâm phạm quyền nhập khẩu để phân phối đến công chúng bản gốc hoặc bản sao tác phẩm có thể bị phạt đến 200 triệu đồng.

Ngoài ra, người xâm phạm quyền sao chép tác phẩm, xâm phạm quyền sao chép cuộc biểu diễn, xâm phạm quyền phân phối đến công chúng bản gốc hoặc bản sao bản định hình cuộc biểu diễn chịu mức phạt đến 100 triệu đồng. Việc xâm phạm quyền nhập khẩu để phân phối đến công chúng bản gốc hoặc bản sao bản định hình cuộc biểu diễn chịu mức phạt đến 250 triệu đồng.

Chế độ dinh dưỡng cho vận động viên chuyên nghiệp

Hiệu lực từ 15/2, Nghị định 349/2025 quy định chế độ dinh dưỡng đối với thành viên đội thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu. Theo đó, thành viên đội thể thao quốc gia trong thời gian tập trung tập huấn trong nước được hưởng chế độ ăn 400.000 đồng/ngày; đội tuyển ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là 300.000 đồng/ngày.

Vận động viên Lê Thị Cẩm Tú đoạt HC bạc nội dung 200 m nữ tại SEA Games 33. Ảnh: Đức Đồng

Thành viên đội thể thao trong thời gian tập trung thi đấu tại các giải thể thao thành tích cao quy định tại một số điểm của Điều 37 Luật Thể dục, thể thao 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2018) được hưởng chế độ dinh dưỡng như sau:

Huấn luyện viên, vận động viên được triệu tập vào các đội tuyển thể thao quốc gia để chuẩn bị tham dự SEA Games, ASIAD, Asian Para Games, Olympic Games và Paralympic Games được hưởng chế độ dinh dưỡng 600.000 đồng/ngày trong thời gian không quá 90 ngày.

Huấn luyện viên, vận động viên được triệu tập vào các đội tuyển thể thao quốc gia và có khả năng giành huy chương vàng tại ASIAD, giành huy chương vàng tại Youth Olympic Games, có khả năng đạt chuẩn tham dự Olympic Games và huấn luyện viên, vận động viên đạt chuẩn tham dự Paralympic Games được hưởng chế độ dinh dưỡng 800.000 đồng/ngày.

Vận động viên đạt thành tích xuất sắc được hưởng chế độ hằng tháng theo các mức cụ thể. Huy chương vàng Olympic Games là 40 triệu đồng/người/tháng; huy chương bạc Olympic Games là 30 triệu đồng/người/tháng. Huy chương đồng Olympic Games, huy chương vàng ASIAD, huy chương vàng Paralympic Games là 20 triệu đồng/tháng.

Sơn Hà