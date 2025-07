Chính sách hoàn tiền phần mềm CRM của Getfly Việt Nam

Getfly Việt Nam công bố chính sách hoàn tiền cho phần mềm CRM áp dụng từ 1/7, nhằm tăng cam kết và minh bạch trong cung cấp dịch vụ.

Công ty Cổ phần Công nghệ Getfly Việt Nam công bố chính sách hoàn tiền 100% cho phần mềm Quản lý quan hệ khách hàng (CRM). Từ 1/7, các hợp đồng Getfly CRM On-Cloud sẽ có điều khoản hoàn tiền trong 30 ngày kể từ khi kích hoạt. Theo doanh nghiệp này, người dùng có thể yêu cầu hoàn trả chi phí nếu phần mềm gặp lỗi nghiêm trọng, không đáp ứng đầy đủ chức năng cam kết hoặc phản hồi kỹ thuật chậm trễ.

"Chính sách này giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng, loại bỏ lo ngại về chi phí và rủi ro đầu tư ban đầu - yếu tố cản trở lớn nhất trong việc ứng dụng giải pháp công nghệ", đại diện doanh nghiệp nói.

Ông Nguyễn Huy Hoàng, Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Getfly Việt Nam. Ảnh: Getfly

Theo Getfly Việt Nam, chính sách hoàn tiền được đưa ra nhằm gia tăng tính cam kết và minh bạch. Khi kích hoạt gói phần mềm, doanh nghiệp sẽ trải qua giai đoạn bảo chứng 30 ngày để đánh giá hiệu quả và mức độ phù hợp của phần mềm. Nếu sau 30 ngày, khách hàng thấy hệ thống không đáp ứng kỳ vọng, họ có thể gửi yêu cầu qua kênh hỗ trợ để được hoàn tiền.

Ông Nguyễn Huy Hoàng, Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Getfly Việt Nam cho biết, chính sách này là "cam kết kép"vừa bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp, vừa thể hiện sự tự tin vào sản phẩm đã phát triển hơn một thập kỷ. "Chính sách của Getfly Việt Nam tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) yên tâm đầu tư vào công nghệ", ông nói.

Các tính năng trên gói Getfly CRM On-Cloud. Ảnh: Getfly

Theo ông, chi phí là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến quyết định ứng dụng công nghệ của SMEs. Dù nhận thấy giá trị của giải pháp quản trị khách hàng, nhiều doanh nghiệp vẫn ngần ngại đầu tư do lo sợ "mua nhầm" hoặc nghi ngờ tính ứng dụng thực tế. Ông Hoàng khẳng định, việc đưa ra chính sách hoàn tiền là bước đi đột phá trong ngành phần mềm, giúp khách hàng an tâm khi đầu tư vào công nghệ.

Chính sách hoàn tiền là bước tiến trong lộ trình nâng cấp sản phẩm của Getfly nhằm tối ưu trải nghiệm người dùng. Getfly Việt Nam kỳ vọng tạo ra tiền lệ mới trong ngành công nghệ phần mềm với chính sách hoàn tiền, nơi doanh nghiệp đồng hành khách hàng từ lúc triển khai đến khi mang lại hiệu quả thực tế.

Chính sách này hứa hẹn đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số trong cộng đồng SMEs Việt Nam, bởi việc thử nghiệm và hoàn tiền nếu không phù hợp sẽ giúp khách hàng chủ động lựa chọn giải pháp. CEO Getfly Việt Nam nhấn mạnh: "Chuyển đổi số không phải là việc một sớm một chiều, chúng tôi muốn thay đổi cách tiếp cận công nghệ của doanh nghiệp Việt dựa trên tính hiệu quả, minh bạch và không rủi ro".

Trước mắt, chính sách hoàn tiền này áp dụng cho toàn bộ gói Getfly CRM On-Cloud trên nền tảng web và mobile. Doanh nghiệp có thể đăng ký sử dụng đầy đủ tính năng và sau 30 ngày quyết định tiếp tục hay không. Trong tương lai, Getfly hứa hẹn mở rộng chính sách cho các nhóm dịch vụ liên quan như đào tạo, tích hợp API và triển khai hệ thống theo yêu cầu, hướng đến mục tiêu đồng hành cùng khách hàng trong hành trình ứng dụng công nghệ bền vững.

Getfly Việt Nam cung cấp giải pháp phần mềm CRM từ năm 2012, đồng hành hơn 5.000 doanh nghiệp thuộc hơn 200 lĩnh vực khác nhau. Theo doanh nghiệp, hệ thống phần mềm Getfly CRM được đánh giá cao nhờ tính dễ sử dụng, khả năng tùy biến linh hoạt. Năm 2024, Getfly ra mắt phiên bản Mobile CRM miễn phí, hoạt động trên ứng dụng smartphone.

Tuấn Vũ