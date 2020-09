Chính sách giá chồng chéo của Apple

Với việc Apple bán Apple Watch Series 6, iPad Air thiết kế mới và hàng loạt gói dịch vụ khác nhau, người dùng lại rơi vào ma trận giá của hãng này.

Khi nhắc tới các mẫu Apple Watch và iPad mới, suy nghĩ của nhiều người không chỉ đơn giản là "Tôi có nên lên đời cho sản phẩm của mình hay không".

Nhằm chứng minh thiết bị và dịch vụ của mình được tạo ra dành cho mọi người, Apple đã giới thiệu dải sản phẩm có giá từ bình dân, trung cấp tới xa xỉ, đắt tiền. Tuy nhiên, nhiều sản phẩm ở các mức giá khác nhau lại tạo ra tình trạng có quá nhiều tính năng bị trùng lặp trên các thiết bị.

Về mảng dịch vụ, mặc dù Apple đã cố gắng đơn giản hóa các tùy chọn dịch vụ bằng cách nhóm chúng thành các gói thuê bao hàng tháng, các gói dịch vụ này trên thực tế vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của người dùng.

Apple đã không còn theo đổi cách tiếp cận sản phẩm "keep-it-simple" của cố CEO Steve Jobs.

Apple công bố loạt sản phẩm mới trong sự kiện ngày 15/9. Ảnh: WSJ.

Apple Watch

Apple Watch Series 6 là mẫu đồng hồ thông minh mới nhất của Apple với bổ sung cảm biến đo nồng độ oxy trong máu. Bản cập nhật tính năng này được xem là khá đúng lúc khi cảm biến hồng ngoại đo lồng độ oxy có thể giúp đỡ trong quá trình theo dõi các bệnh nhân Covid-19. Ngoài ra, với giá bán 399 USD, Series 6 còn được trang bị màn hình sáng hơn và chip nhanh hơn thế hệ tiền nhiệm. Điểm thất vọng duy nhất là thời lượng sử dụng pin chỉ 18 tiếng. Trên thực tế, thời lượng sử dụng trên một lần sạc của Apple Watch vẫn chưa được cải thiện kể từ Series 3.

Apple năm nay cũng giới thiệu thêm một mẫu đồng hồ thông minh khác với mức giá 279 USD. Sản phẩm Apple Watch SE vẫn có cùng kích thước màn hình với Apple Watch Series 6, vẫn còn tính năng phát hiện té ngã, la bàn và khả năng gọi khẩn cấp miễn phí toàn cầu ở phiên bản Cellular. Đây có thể coi là một phiên bản bị cắt bớt cảm biến Oxy trong máu và điện tâm đồ ECG của chiếc Series 6.

Apple có thể cho rằng một cảm biến đo Oxy sẽ rất hữu ích cho người dùng trong hoàn cảnh đại dịch, nhưng liệu tính năng này có đáng để họ bỏ thêm 120 USD hay không? Có lẽ không.

Hiện nay dòng Series 3 vẫn còn bày bán trên thị trường với mức giá 199 USD. Thệ hệ cũ này có đầy đủ tính năng tương tự những mẫu đồng hồ mới với cảm biến nhịp tim, GPS. Thậm chí với bản cập nhật WatchOS 7 mới, Apple Watch Series 3 còn có thêm khả năng theo dõi giấc ngủ và ước tính chỉ số VO2 max. Mặc dù không có cảm biến điện tâm đồ ECG, Series 3 vẫn có thể gửi thông báo khi nó ghi nhận được nhịp tim thấp hoặc cao bất thường.

iPad

Apple công bố iPad Air mới có thiết kế tương tự dòng Pro nhưng thay vì mở khóa bằng khuôn mặt, iPad Air mới được trang bị cảm biến vân tay Touch ID tích hợp trên nút nguồn. Giá bán của dòng Air mới là 599 USD, cao hơn 100 USD so với mẫu tiền nhiệm.

iPad Air là thiết bị đầu tiên chạy vi xử lý A14 Bionic. Dòng chip này được Apple tuyên bố là sản phẩm chip tiên tiến nhất của công ty và đem lại hiệu năng cao hơn đáng kể so với thế hệ trước. A14 Bionic - nếu đúng như Apple quảng cáo - chắc chắn sẽ hạ gục mẫu iPad Pro 11 inch, có giá từ 799 USD.

Nếu cả hai đều có màn hình lớn gần tương đương nhau, thời lượng sử dụng pin giống nhau và đều tương thích tốt với bút Apple Pencil và bàn phím Magic Keyboard, chênh lệch 200 USD đem lại cho người dùng điều gì? Chỉ có Face ID, thêm một camera sau và một màn hình có tần số quét cao hơn. Đây không hẳn là những điểm thu hút với người dùng iPad.

Nếu có ý định cập nhật iPad, lựa chọn đáng giá nhất là mẫu iPad Pro cao cấp với màn hình 13 inch. Nhưng mẫu iPad khổng lồ này chỉ phù hợp với những người đam mê với nghệ thuật hoặc sử dụng thay thế laptop.

Có thể nói, thế hệ iPad Air 2020 đã hoàn toàn thay thế được iPad Pro 11 inch.

Dịch vụ

Mảng dịch vụ gần đây đang trở thành "con gà đẻ trứng vàng" mới của Apple nên hãng này đang thúc đẩy người dùng mới mua dịch vụ theo dạng gói thuê bao, nhằm duy trì nguồn doanh thu liên tục.

Apple One là gói thuê bao 6 trong 1 được Apple giới thiệu trong khuôn khổ sự kiện ngày 15/9. Gói này gồm tất cả dịch vụ của công ty với mức giá tốt hơn so với đăng ký từng dịch vụ riêng lẻ.

Gói dịch vụ Apple One. Ảnh: Apple.

Apple One sẽ cung cấp ba mức giá khác nhau về thành phần của các dịch vụ có sẵn. Gói thuê bao cá nhân bao gồm Apple Music, Apple TV plus, Apple Arcade và 50 GB dung lượng iCloud với giá 14,95 USD/tháng. Gói thuê bao dành cho gia đình cho phép chia sẻ tối đa 6 người cùng dùng 3 dịch vụ cốt lõi và 200 GB dung lượng lưu trữ iCloud với giá 19,95 USD/tháng. Thuê bao Premier bao gồm Apple Music, Apple TV plus, Apple Arcade, Apple News plus, Apple Fitness plus và 2 TB dung lượng lưu trữ iCloud với giá 29,95 USD/tháng.

Tuy nhiên, vấn đề là người dùng không thể tùy chọn dịch vụ mình thích mà bắt buộc phải sử dụng theo gói có sẵn của Apple. Với một số người chỉ thích dùng Music và Fitness+ hay Arcade và News+, họ chỉ có lựa chọn mua hai dịch vụ riêng lẻ hoặc mua cả gói dịch vụ của Apple.

Đăng Thiên (theo WSJ)