Chính sách chia sẻ lợi nhuận tại Charm Resort Ho Tram

Bà Rịa - Vũng TàuChủ đầu tư Charm Resorts Ho Tram áp dụng chính sách chia sẻ lợi nhuận với tỷ lệ 90/10 cho khách hàng mua căn hộ nghỉ dưỡng biển.

Charm Resort Ho Tram là tổ hợp nghỉ dưỡng - giải trí - trị liệu sức khỏe cao cấp phát triển theo mô hình "all in one". Trong đó, phân kỳ BWP Charm Resort do Charm Group kiến tạo hướng tới giới thượng lưu, bao gồm 1.086 căn hộ và 90 villa.

Chính sách chia sẻ lợi nhuận

Theo đại diện chủ đầu tư, dưới sự quản lý, vận hành của thương hiệu Best Western Premier, chủ nhân căn hộ biển tại Charm Resort Ho Tram (Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) được cam kết lợi nhuận 6,5% mỗi năm trong vòng 3 năm, tương đương 19,5%, có chứng thư bảo lãnh từ ngân hàng Nam Á. Ngoài ra, Charm Group còn có chính sách chia sẻ lợi nhuận với tỷ lệ 90% cho khách hàng và 10% cho chủ đầu tư, bao gồm dịch vụ phòng, dịch vụ F&B và dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Ảnh phối cảnh căn hộ nghỉ dưỡng biển tại tổ hợp Charm Resort Ho Tram. Ảnh: Charm Group

Đại diện doanh nghiệp cho biết, tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận này ở mức cao trên thị trường hiện nay. Hơn nữa, tỷ suất lợi nhuận sẽ được áp dụng dựa trên diện tích căn hộ mà không phân biệt vị trí hay hướng nhìn... Bên cạnh đó, chủ nhân căn hộ sẽ có 30 đêm nghỉ dưỡng tại Charm Resort Ho Tram.

Ưu đãi khi mua hàng

Charm Group tung ra chính sách mua bán linh hoạt khi thanh toán 20% đến khi nhận nhà. Mức thanh toán này giúp nhà đầu tư chia nhỏ dòng tiền, giảm bớt áp lực về tài chính. Ngoài ra, chủ đầu tư còn áp dụng mức chiết khấu 7% khi thanh toán nhanh, 2% với gói mua sỉ và giảm 3% cho khách hàng thân thiết.

Cũng với đó, một trong những đặc quyền của chủ nhân của căn hộ biển Charm Resort Ho Tram là gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe trong 10 năm với giá trị 2,5 tỷ đồng, bảo lãnh viện phí tại 230 bệnh viện liên kết trong nước và quốc tế.

Hợp tác cùng các thương hiệu danh tiếng

Tổ hợp Charm Resort Hồ Tràm có quy mô 50 ha, nằm trên cung đường biển Hồ Tràm - Bình Châu, được Charm Group kiến tạo thành tổ hợp nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe (resort wellness). Doanh nghiệp này lựa chọn hợp tác cùng với đơn vị quản lý, vận hành danh tiếng là Best Western Premiere và tập đoàn vận hành ngành chăm sóc sức khỏe GOCO Hospitality.

Ảnh phối cảnh BWP Charm Resort Ho Tram. Ảnh: Charm Group

Best Western Premiere nằm trong top 10 tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới, vận hành, quản lý hơn 1.086 căn hộ biển và 90 căn villa. Charm Group cho rằng với kinh nghiệm lâu năm, Best Western Premiere sẽ giúp BWP Charm Resort Ho Tram trở thành điểm đến của bất động sản wellness trong tương lai.

Bên cạnh đó, GOCO Hospitality được biết đến là một trong những tập đoàn chăm sóc sức khỏe có hơn 100 chi nhánh trên thế giới, làm thành công cho các resort tên tuổi như GOCO Spa Ajman (UAE), GOCO Spa Daios Cove (Hy Lạp)... Sự góp mặt của GOCO Hospitality tại Charm Resort Ho Tram mang kỳ vọng dẫn dắt ngành chăm sóc sức khỏe nội địa.

Bà Liêu Thị Phượng - Tổng giám đốc tập đoàn Charm Group cho biết, Charm Resort Ho Tram hợp tác cùng hai thương hiệu toàn cầu góp phần đưa tổ hợp nghỉ dưỡng này trở thành biểu tượng của ngành chăm sóc sức khỏe, tiềm năng là nơi đón làn sóng thụ hưởng wellness trong và ngoài nước.

"Charm Resort Ho Tram mang kỳ vọng tăng sức cạnh tranh trên thị trường du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng. Bên cạnh đó, cùng với giải pháp tối ưu giúp tăng hiệu suất khai thác vận hành và khả năng sinh lời cho nhà đầu tư", bà Phượng nhận định.

Hoàng Khải