Chính sách cam kết tiền thuê 1,6 tỷ đồng trong hai năm tại Bạch Đằng 1288

Hải PhòngChủ đầu tư dự án Bạch Đằng 1288 công bố chính sách cam kết tiền thuê 9% giá bán trong hai năm cho các căn shophouse, với tổng giá trị khoảng 1,6 tỷ đồng mỗi căn.

Khách hàng mua shophouse và lựa chọn hình thức ủy thác vận hành sẽ được đảm bảo mức thu nhập tương đương 9% giá bán trong vòng hai năm. Giá trị cam kết ước tính khoảng 67 triệu đồng mỗi tháng, tổng cộng tới 1,6 tỷ đồng trong toàn bộ thời gian áp dụng. Khoản chi trả này được cố định, không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh thực tế.

Theo chủ đầu tư, giải pháp này nhằm đảm bảo tính an toàn cho người mua, giúp khách hàng giảm áp lực tài chính, có thêm thu nhập thụ động ngay sau khi nhận nhà. Việc tham gia vận hành tập trung cũng giúp đảm bảo tính đồng bộ trong hoạt động kinh doanh tại khu shophouse.

Dự án đã hoàn thiện phần thô, sẵn sàng bàn giao vào quý I năm nay. Ảnh: CĐT

Bên cạnh cam kết tiền thuê, dự án triển khai thêm nhiều phương án thanh toán linh hoạt. Người mua thanh toán sớm được áp dụng mức chiết khấu tới 10,5%, trong khi các gói hỗ trợ tín dụng cho phép vay tới 70% giá trị hợp đồng, lãi suất 0% trong 18 tháng đầu. Một số ưu đãi khác như miễn phí quản lý trong 3 năm, quà tặng tân gia tới 500 triệu đồng; hỗ trợ về ở sớm...

Với khách thuê shophouse để kinh doanh, chủ đầu tư miễn phí tiền thuê tối đa 2 năm, tặng gói nội thất trị giá 500 triệu đồng. Tổng ưu đãi tới gần 2 tỷ đồng.

Chủ đầu tư cho biết, 80% tiện ích cảnh quan tại dự án đã hoàn thiện. Ảnh: CĐT

Dự án Bạch Đằng 1288 nằm gần trung tâm chính trị - hành chính mới, trung tâm hội nghị biểu diễn, quảng trường Bắc sông Cấm với hệ sinh thái quy hoạch đã hiện hữu. Khu vực này cũng tập trung nhiều dự án lớn như tòa thương mại 75 tầng, bệnh viện quốc tế, khu thương mại dịch vụ...

Theo chủ đầu tư, Thủy Nguyên đang là điểm đến mới của dòng vốn đầu tư từ Hà Nội và các tỉnh lân cận. Xu hướng dịch chuyển này xuất hiện từ năm 2023, khi thị trường tại các đô thị lớn bão hòa còn đô thị vệ tinh sở hữu hạ tầng mới lại có dư địa tăng trưởng tốt hơn.

Khởi công từ tháng 8/2024, dự án đã hoàn thiện pháp lý và dự kiến bàn giao vào quý I năm nay. Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng thu hẹp, chủ đầu tư kỳ vọng các dự án có vị trí và thuận tiện khai thác kinh doanh sẽ dẫn dắt thị trường địa phương.

Song Anh