Chính sách cam kết cho thuê hai năm tại The Win City

Căn hộ The Win City phía Tây TP HCM có giá từ 1,39 tỷ đồng, tạo dòng tiền 6% từ chương trình cam kết thuê lại trong hai năm, tương đương 5-6 triệu đồng mỗi tháng.

The Win City là khu đô thị quy mô 13,18 ha, gồm 18 tòa tháp với gần 6.000 sản phẩm, được phát triển theo định hướng "căn hộ cao cấp, giá phù hợp với số đông". Dự án hướng đến nhóm khách hàng là gia đình trẻ, chuyên gia và người lao động tại khu vực cửa ngõ Tây TP HCM.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, dự án hiện có mức giá từ khoảng 1,39 tỷ đồng mỗi căn, đi kèm chính sách hỗ trợ tài chính như lãi suất cố định 3,3%/năm trong 24 tháng và thanh toán giãn tiến độ lên đến 36 tháng. Với phương án này, số tiền thanh toán trung bình khoảng 8,9 triệu đồng mỗi tháng.

Nhà đầu tư, người mua tìm hiểu căn hộ tại The Win City. Ảnh: Thắng Lợi Homes

Bên cạnh đó, chủ đầu tư triển khai chương trình cam kết dòng tiền 6% thông qua hình thức thuê lại căn hộ trong thời gian 24 tháng, tương đương mức thu nhập khoảng 5-6 triệu đồng mỗi tháng. Tổng dòng tiền ước tính đạt khoảng 120 –140 triệu đồng trong 2 năm, tùy theo loại căn hộ.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, The Win City không chỉ hướng đến nhu cầu an cư nhờ hệ tiện ích nội khu được đầu tư đồng bộ, mà còn phù hợp với mục tiêu khai thác cho thuê. Khu vực xung quanh dự án tập trung 40 khu công nghiệp, với 220.000 chuyên gia và người lao động đang làm việc, tạo ra nguồn cầu thuê nhà ổn định.

Ông Trần Thế Anh, Phó tổng giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị Thắng Lợi Homes cho biết, doanh nghiệp định hướng phát triển mô hình cho thuê căn hộ dành cho chuyên gia, qua đó giúp khách hàng có thể khai thác giá trị tài sản trong dài hạn.

Tọa lạc tại mặt tiền Trần Văn Giàu, The Win City thu hút sự quan tâm nhờ khả năng vừa đáp ứng nhu cầu ở thực, vừa khai thác cho thuê.

Dự án cách nút giao Vành đai 3 TP HCM khoảng 5 phút di chuyển. Khi hoàn thiện, tuyến đường này được kỳ vọng trở thành trục kết nối liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế, hạ tầng và đô thị toàn khu vực Đông Nam Bộ, qua đó gia tăng giá trị bất động sản. Đặc biệt từ dự án, cư dân cũng có thể kết nối nhanh về trung tâm TP.HCM qua Võ Văn Kiệt, Nguyễn Thị Tú trong khoảng 25–30 phút.

Đồng thời, định hướng phát triển Đức Hòa - Hậu Nghĩa trở thành trung tâm hành chính mới cũng được kỳ vọng sẽ thu hút thêm đội ngũ cán bộ, chuyên gia.

Theo chủ đầu tư, sự cộng hưởng giữa công nghiệp và hành chính giúp Đức Hòa trở thành điểm đến phù hợp cho các đô thị và sản phẩm bất động sản có khả năng khai thác cho thuê, tạo dòng tiền ổn định.

The Win City sở hữu hệ tiện ích One Stop Living Hub phục vụ cư dân. Ảnh: Thắng Lợi Homes

Theo chủ đầu tư, trong bối cảnh thị trường chuyển hướng sang sản phẩm "giá trị thực", căn hộ có khả năng cân bằng giữa vốn - dòng tiền - tăng trưởng có nhiều lợi thế hút khách mua. Thêm vào đó, giá bán tại TP HCM và Hà Nội đã lên tới 80-150 triệu đồng mỗi m2, tạo thêm dư địa để căn hộ giá hợp lý như The Win City thu hút cư dân.

Ông Trần Thế Anh, Phó tổng giám đốc Kinh doanh và tiếp thị Thắng Lợi Homes, cho biết lượng khách hàng quan tâm tăng mạnh, khoảng 200-300 lượt mỗi ngày. "Xu hướng dịch chuyển đang rất rõ ràng, đặc biệt tại các khu vực có nền tảng công nghiệp - nơi nhu cầu thuê luôn ổn định", ông nói.

Giá nhà neo cao cũng thúc đẩy nhà đầu tư thay đổi cách tiếp cận, ưu tiên các tài sản có thể tạo dòng tiền ngay trong quá trình sở hữu. Theo dữ liệu từ Batdongsan, trong 10 năm qua, căn hộ vẫn là phân khúc mang lại hiệu suất đầu tư cao nhất với mức tăng trưởng gần 200%.

Hoài Phương