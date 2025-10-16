Chính sách bán hàng tạo lợi thế đầu tư tại Phước Đông New City

Tây NinhChủ đầu tư dự án Phước Đông New City áp dụng chính sách thanh toán 30% nhận nhà cùng cam kết thuê lại trong một năm nhằm hỗ trợ nhà đầu tư giai đoạn đầu.

Phước Đông New City tọa lạc tại cửa ngõ Trảng Bàng, Tây Ninh. Dự án bàn giao nhà phố hoàn thiện nội thất, giá từ 1,9 tỷ đồng mỗi căn. Chủ đầu tư cho biết, sau khi chiết khấu 15% (gần 200 triệu đồng), mỗi căn còn khoảng 1,7 tỷ đồng, tương ứng hơn 1,8 tỷ đồng sau thuế.

Người mua có thể nhận nhà sau khi thanh toán 30% giá trị hợp đồng. Chủ đầu tư hỗ trợ vay khoảng 1,4 tỷ đồng trong 20 năm, lãi suất cố định 6,7% mỗi năm trong hai năm đầu. Bên cạnh đó là chính sách cam kết thuê lại 7-9 triệu đồng mỗi tháng trong vòng một năm. Theo chủ đầu tư, việc sở hữu bất động sản mang lại thu nhập ngay năm đầu tiên là đòn bẩy tài chính để thu hút nhà đầu tư.

Toàn cảnh dự án Phước Đông New City. Ảnh: Minh Phú Land

Dự án có quy mô 648 ha, được quy hoạch đồng bộ theo tiêu chuẩn đô thị hiện đại. Hệ thống tiện ích nội khu gồm công viên, hồ điều hòa, khu thể thao, trường học, trung tâm thương mại, khu vui chơi trẻ em, nhà hàng, quán cà phê và cửa hàng tiện lợi.

Ngoài ra, dự án cũng đã hoàn thiện các hạ tầng nội khu gồm đường nội bộ rộng 12-20 m, vỉa hè lát gạch, hệ thống điện âm, nước máy, chiếu sáng công cộng hiện đại...

Phước Đông New City nằm trong trung tâm khu công nghiệp Phước Đông, nơi quy tụ loạt doanh nghiệp FDI và hàng chục nghìn chuyên gia, kỹ sư, công nhân, kéo theo nhu cầu nhà ở, lưu trú, dịch vụ. Giá bất động sản khu vực này cũng theo đà tăng của toàn tỉnh. Trong một năm, giá nhà tại Tây Ninh (gồm Long An cũ) tăng 90%, thành địa phương có tốc độ tăng giá bất động sản nhanh nhất khu vực phía Nam, theo CBRE Việt Nam.

Quy hoạch khu đô thị Phước Đông. Ảnh: Minh Phú Land

Dự án tọa lạc trên mặt tiền ĐT 782 và liền kề ĐT 784, kết nối nhanh đến xã Phước Thạnh, phường Trảng Bàng, xã Đức Hòa cũng như cửa khẩu Mộc Bài. Từ đây, cư dân thuận tiện di chuyển đến hệ thống các siêu thị, trường mầm non Phước Đông, trường THPT Gò Dầu, chợ Gò Dầu, bệnh viện Đa khoa Gò Dầu...

Khu đô thị cũng thừa hưởng hạ tầng ngày càng hoàn thiện của khu vực như cao tốc Gò Dầu - Xa Mát và Bắc - Nam phía Tây, mở ra cánh cửa giao thương kết nối liên vùng. Điều này không chỉ góp phầngia tăng giá trị bất động sản mà còn thúc đẩy tiềm năng kinh doanh, đầu tư dài hạn.

Sắp tới, khi cao tốc TP HCM - Mộc Bài đưa vào sử dụng, thời gian đi từ Phước Đông New City đến trung tâm TP HCM dự kiến khoảng 40 phút. Việc hoàn thiện thi công các tuyến cao tốc Chơn Thành - Đức Hòa, Bến Lức - Long Thành cũng tạo sự thuận tiện cho việc di chuyển đến các tỉnh, thành phía Tây - Đông Nam Bộ.

Tương lai, dự án mở rộng quốc lộ 22 lên 10 làn xe, đầu tư xây dựng sân bay Tây Ninh, khởi công vành đai 3 dài hơn 76 km... cũng góp phần đưa khu vực trở thành tâm điểm logistics, du lịch và thương mại.

Song Anh