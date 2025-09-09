Chính quyền Trump truy quét người nhập cư trái phép ở Chicago

Chính quyền Trump phát động chiến dịch mới thực thi luật nhập cư ở Chicago, khẳng định sẽ truy quét, nhắm vào "những kẻ phạm tội tồi tệ nhất".

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) ngày 8/9 công bố "Chiến dịch Midway Blitz" truy quét người nhập cư trái phép ở Chicago, sau khi Tổng thống Donald Trump nhiều lần đe dọa sẽ điều Vệ binh Quốc gia vào bang Illinois.

"Trong nhiều năm, Thống đốc JB Pritzker và những chính trị gia mang quan điểm bảo vệ người nhập cư đã thả các thành viên băng đảng Tren de Aragua, những kẻ hiếp dâm, bắt cóc và buôn bán ma túy, ra đường phố Chicago. Điều này gây nguy hiểm tới tính mạng người dân Mỹ và biến Chicago thành nơi thu hút tội phạm", trợ lý Bộ trưởng DHS Tricia McLaughlin nói.

DHS cùng ngày công bố danh sách tên, hình ảnh và hồ sơ tiền án của 11 "tội phạm nhập cư bất hợp pháp" mà họ cho rằng đã được tự do ở Illinois và đang bị truy nã.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 11/8. Ảnh: AP

Thống đốc Pritzker, đảng viên Dân chủ, phản pháo lại những cáo buộc này, khẳng định chiến dịch truy quét của chính quyền liên bang "không nhằm mục đích chống tội phạm" và "chỉ tập trung vào hù dọa người dân Illinois".

Thượng nghị sĩ Mỹ Dick Durbin chỉ trích động thái của chính quyền Trump "không giúp chúng ta an toàn hơn" mà gây "lãng phí tiền bạc, khơi dậy nỗi sợ hãi, nhằm đánh lạc hướng quan tâm của công chúng".

"Trong khi Tổng thống Trump tiếp tục quá tập trung vào việc triển khai quân đội đến Chicago, chính quyền của ông ấy đang đẩy mạnh chiến dịch bắt giữ những người nhập cư chăm chỉ không hề có tiền án", thượng nghị sĩ Durbin nói.

Tổng thống Mỹ đang tìm cách triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia tới các thành phố do phe Dân chủ lãnh đạo, trong đó có Chicago, nơi ông cáo buộc chính quyền địa phương không thể kiểm soát được tội phạm. Ông Trump cuối tuần trước tuyên bố sẽ khiến Chicago hiểu lý do Lầu Năm Góc mang tên Bộ Chiến tranh.

Ngọc Ánh (Theo AFP)