Chính quyền Trump sa thải hầu hết nhân viên VOA

Chính quyền Tổng thống Trump sa thải thêm 639 nhân viên của Đài Tiếng nói Mỹ (VOA) và tổ chức mẹ, khiến đài này gần như suy kiệt.

"Trong nhiều thập kỷ, người nộp thuế Mỹ đã buộc phải chi tiền cho một cơ quan đầy rẫy bất cập, thiên lệch và lãng phí. Điều này sẽ chấm dứt ngay bây giờ", Kari Lake, cố vấn cấp cao của Tổng thống Trump tại Cơ quan Truyền thông Toàn cầu Mỹ (USAGM), cho biết trong thông báo sa thải ngày 20/6.

USAGM là cơ quan liên bang giám sát các tổ chức truyền thông quốc tế do chính phủ Mỹ tài trợ, gồm Đài Tiếng nói Mỹ (VOA), Đài Châu Á Tự do (RFA), Đài Châu Âu Tự do (RFE/RL), Lưới Phát thanh Truyền hình Trung Đông (MBN) và Văn phòng Phát thanh Cuba (OCB).

Đợt cắt giảm mới nhất nhắm vào 639 nhân sự của VOA, khiến quy mô đài Mỹ giảm xuống còn một phần nhỏ so với trước đây. Với đợt sa thải này, chính quyền Mỹ hoàn thành mục tiêu đề ra kể từ tháng 3 là cắt giảm 1.400 người USAGM, tức 85% nhân sự.

Cơ quan này hiện chỉ còn 250 nhân viên.

Logo Đài Tiếng nói Mỹ (VOA) tại Washington, ngày 17/3. Ảnh: AFP

VOA được thành lập năm 1942 để chống lại tuyên truyền của Đức Quốc xã, với phát sóng đầu tiên có nội dung: "Chúng tôi mang đến cho bạn tiếng nói từ nước Mỹ".

Đài này từng tiếp cận 360 triệu người nghe hàng tuần với hàng chục ngôn ngữ. Hồi tháng 3, Nhà Trắng tuyên bố VOA là cơ quan "tuyên truyền, thiên tả", gọi đài này là "Đài Tiếng nói Mỹ Cực đoan".

Đợt cắt giảm nằm trong chương trình tái cơ cấu các tổ chức truyền thông quốc tế của Mỹ do cố vấn Kari Lake dẫn đầu. Quá trình bắt đầu từ khi ông Trump ký sắc lệnh hành pháp nhằm vào các cơ quan liên bang "quan liêu, cồng kềnh". Nhân viên VOA bị cho tạm nghỉ có lương, các chương trình phát sóng cũng bị đình chỉ.

Các tòa án liên bang Mỹ đã không chặn sắc lệnh bất chấp các vụ kiện. Đơn vị duy nhất có tất cả nhân sự trụ lại sau đợt cắt giảm là Văn phòng Phát thanh Cuba (OCB) có trụ sở tại Florida, với 33 người.

Lake, cố vấn được ông Trump chọn để điều hành VOA, trước đó đề xuất kế hoạch thay thế hoạt động báo chí của đài này bằng nội dung từ One America News Network (OANN), kênh truyền hình cánh hữu ủng hộ ông Trump, và sẽ phát sóng chương trình miễn phí.

Đức Trung (Theo Guardian, AP, Washington Post)