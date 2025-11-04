Chính quyền Trump nối lại một phần trợ cấp tem phiếu thực phẩm

Chính phủ Mỹ sẽ chi một nửa trợ cấp SNAP trong tháng 11, sau khi thẩm phán liên bang ra phán quyết yêu cầu chính phủ duy trì khoản hỗ trợ.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) sẽ chi khoảng 1/2 số tiền tài trợ cho Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP), hay còn gọi là tem phiếu thực phẩm, dù có thể mất vài tháng để người thụ hưởng nhận được, USDA cho biết trong báo cáo trình lên tòa án liên bang ở Rhode Island ngày 3/11.

Thẩm phán John J. McConnell ở Rhode Island hồi cuối tháng 10 ra phán quyết yêu cầu USDA phải sử dụng quỹ dự phòng 4,65 tỷ USD để trả một phần ngân sách SNAP, hoặc chi đủ một tháng phúc lợi bằng cách sử dụng các nguồn dự trữ khác như Chương trình Dinh dưỡng cho Trẻ em (CNP). Thẩm phán yêu cầu chính quyền báo cáo lại cách thực thi phán quyết vào ngày 3/11.

USDA đã chọn giải ngân quỹ dự phòng 4,65 tỷ USD, đáp ứng khoảng một nửa với số tiền 9,1 tỷ USD mà SNAP cần trong toàn bộ tháng 11. USDA có thời hạn đến cuối ngày 5/11 để chuyển tiền từ quỹ dự phòng sang ngân sách SNAP.

Thẩm phán McConnell cho hay việc tính toán các khoản trợ cấp sẽ cần một khoảng thời gian nhất định, nên ông nới thời hạn thực thi cho USDA đến hết ngày 5/11.

Người Mỹ lựa chọn hàng hóa tại khu vực cho phép chi trả bằng SNAP ở Baltimore, ngày 30/10. Ảnh: AP

Tuy nhiên, Patrick A. Penn, quan chức cấp cao của USDA, cho biết thủ tục hành chính để tính toán và chi trả phúc lợi tháng của SNAP trong khoảng thời gian đó là "gần như không thể", một phần do hệ thống xử lý phúc lợi của một số bang đã lỗi thời.

Ông Penn cho biết chính phủ liên bang sẽ phải cung cấp cho các bang bảng tính cập nhật về mức trợ cấp tương ứng với nguồn kinh phí từ quỹ dự phòng. Sau đó, các bang sẽ phải gửi dữ liệu cập nhật cho các nhà cung cấp để nạp khoản tiền trợ cấp này vào thẻ phúc lợi cho người thụ hưởng.

Hiện chưa rõ chính xác khoản tiền trợ cấp tem phiếu thực phẩm mà người thụ hưởng sẽ nhận được, cũng như thời gian nhận. Ông Penn cho biết có thể mất "từ vài tuần đến vài tháng" để tính toán khoản tiền. USDA cũng không làm rõ sẽ ứng phó thế nào nếu chính phủ đóng cửa kéo dài qua tháng 11.

Khoảng 42 triệu người đang thụ hưởng SNAP, mỗi người nhận trung bình khoảng 188 USD một tháng. Đối tượng thụ hưởng tem phiếu thực phẩm chủ yếu là người già, người tàn tật, các gia đình thu nhập thấp có con nhỏ.

Để đủ điều kiện tham gia SNAP năm 2025, thu nhập ròng của một hộ gia đình sau khi trừ một số chi phí nhất định không được vượt quá ngưỡng nghèo của liên bang. Đối với một gia đình 4 người, con số này tương đương khoảng 32.000 USD mỗi năm.

Đức Trung (Theo AP, Washington Post, Cascadia Daily News)