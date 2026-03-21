Chính quyền Trump kiện Đại học Harvard

Chính quyền Trump đệ đơn kiện Đại học Harvard vì các cuộc biểu tình phản đối Israel, ủng hộ Palestine trong khuôn viên trường năm 2023-2025.

Trong đơn kiện đề ngày 20/3, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Đại học Harvard cho phép tạo ra "môi trường thù địch" đối với sinh viên Do Thái và Israel, liên quan các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine tại khuôn viên trường năm 2023-2025.

Bộ Tư pháp Mỹ nói rằng Harvard "đã làm ngơ trước chủ nghĩa bài Do Thái và phân biệt đối xử với người Do Thái, người Israel", đồng thời không thực thi các quy định của chính ngôi trường đối với người biểu tình ủng hộ Palestine và chống Israel.

"Harvard đã để người biểu tình chống Israel chiếm đóng các thư viện. Ngôi trường cũng cho phép một trại biểu tình chống Israel tồn tại trong 20 ngày, vi phạm chính sách của trường đại học", đơn kiện có đoạn.

Khuôn viên Trường Kinh doanh Đại học Harvard ở Cambridge, bang Massachusetts hồi tháng 4/2025. Ảnh: Reuters

Trong vụ kiện lần này, chính quyền Trump yêu cầu tòa án tuyên bố Đại học Harvard vi phạm điều khoản với chính phủ liên bang và do đó chính quyền không còn nghĩa vụ phải trả hàng triệu USD tiền quỹ liên bang cho trường, đồng thời yêu cầu trường hoàn trả số tiền đã nhận.

Đại học Harvard cùng ngày ra tuyên bố đáp lại, cho biết họ "vô cùng quan tâm đến các thành viên trong cộng đồng Do Thái và Israel của trường", đồng thời cam kết đảm bảo các học sinh này được chào đón, tôn trọng và có thể phát triển mạnh mẽ trong trường.

Harvard khẳng định đã thực hiện "các bước thiết thực, chủ động" để giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của chủ nghĩa bài Do Thái, cũng như tăng cường đào tạo và giáo dục về chủ nghĩa bài Do Thái cho sinh viên, giảng viên và nhân viên.

Động thái từ chính quyền Trump là đòn giáng mới nhất vào Đại học Harvard. Chính phủ Mỹ trước đó cắt hàng trăm khoản tài trợ cho các nhà nghiên cứu của ngôi trường. Tổng thống Trump tháng trước tuyên bố sẽ yêu cầu Harvard bồi thường 1 tỷ USD, song không nói rõ trường đã gây ra thiệt hại gì.

Ngọc Ánh (Theo AFP, CNN, Reuters)