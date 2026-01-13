Chính quyền Trump hủy hơn 100.000 visa trong năm qua

Bộ Ngoại giao Mỹ hủy số visa cao kỷ lục kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức và theo đuổi chính sách kiểm soát nhập cư cứng rắn.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 12/1 thông báo trên X rằng số visa bị hủy trong năm 2025 là 100.000, tăng 150% so với năm 2024. Trong số này, Mỹ đã thu hồi khoảng 8.000 visa du học và 2.500 visa chuyên gia của những cá nhân từng vướng rắc rối với lực lượng hành pháp Mỹ vì hành vi phạm tội.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết 4 nguyên nhân hàng đầu dẫn đến visa bị hủy gồm lưu trú quá hạn, lái xe sau khi uống rượu bia, hành hung và trộm cắp. "Chúng tôi sẽ tiếp tục trục xuất những phần tử bất hảo này để giữ cho nước Mỹ an toàn", Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã thành lập Trung tâm Thẩm tra Liên tục, nhằm bảo đảm mọi công dân nước ngoài tại lãnh thổ Mỹ tuân thủ pháp luật, đẩy nhanh quá trình thu hồi visa của những người bị đánh giá là nguy hiểm đối với công dân Mỹ.

Quầy check in tại sân bay Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, ngày 23/12/2025. Ảnh: AFP

Bộ Ngoại giao Mỹ hồi tháng 11/2025 thông báo đã hủy khoảng 80.000 visa tạm trú kể từ khi ông Trump nhậm chức ngày 20/1, với loạt vi phạm từ lái xe khi say xỉn đến hành hung, trộm cắp.

Chính phủ Mỹ từng tuyên bố người có visa du học và thường trú nhân hợp pháp có thẻ xanh vẫn có thể bị trục xuất, nếu bị cho là ủng hộ Palestine hoặc chỉ trích Israel trong chiến sự tại Dải Gaza. Theo Washington, những hành động đó bị xem là "đe dọa chính sách đối ngoại của Mỹ và mang tính ủng hộ Hamas".

Số visa bị hủy cao kỷ lục phản ánh chính sách siết nhập cư trên diện rộng của ông Trump. Washington cũng áp dụng quy trình xét duyệt visa nghiêm ngặt hơn, tăng cường rà soát hoạt động mạng xã hội, mở rộng các khâu sàng lọc với đương đơn xin thị thực vào Mỹ.

Ngày 7/1, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thêm 25 nước vào danh sách phải nộp tiền cọc bảo lãnh 15.000 USD khi xin visa nhập cảnh nước này, chủ yếu từ châu Phi, Mỹ Latin và Nam Á.

Đức Trung (Theo Reuters, AP, AFP)