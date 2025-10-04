Chính quyền Trump đóng băng 18 tỷ USD vốn hạ tầng cho New York

Chính quyền Trump thông báo đóng băng 18 tỷ USD ngân sách liên bang cho hai dự án hạ tầng của New York, vào thời điểm chính phủ đang đóng cửa.

Russ Vought, lãnh đạo Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng (OMB) ngày 1/10 thông báo đóng băng khoảng 18 tỷ USD ngân sách liên bang cho dự án Đường hầm Hudson và Tàu điện ngầm Second Avenue.

Hai dự án này vốn bị đưa vào diện "xem xét hành chính" để xác định có áp dụng các chính sách DEI (đa dạng, công bằng và hòa nhập) mà chính quyền Trump coi là vi hiến hay không. Bộ Giao thông Mỹ cho rằng việc phân bổ hợp đồng hạ tầng dựa trên các nguyên tắc "phân biệt" như vậy là "vi hiến, trái luật dân quyền và lãng phí ngân sách".

Tuy nhiên, việc rà soát này đang bị dừng do các nhân viên liên quan bị đưa vào chế độ nghỉ tạm thời sau khi chính phủ Mỹ đóng cửa. Do đó, khoản tiền nói trên bị đóng băng.

Bang New York là nơi lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer và lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries đại diện. Bộ Giao thông Mỹ viết trong thông cáo rằng "nhờ kết quả đóng cửa chính phủ do nỗ lực của ông Schumer và Jeffries, việc xem xét các cáo buộc vi hiến của New York sẽ mất nhiều thời gian hơn".

Công trường xây dựng dự án Đường hầm Hudson ở New York. Ảnh: WNYC

Thượng viện Mỹ ngày 30/9 không thể thông qua dự luật gia hạn ngân sách do đảng Cộng hòa hậu thuẫn nhằm ngăn chính phủ đóng cửa trước hạn chót. Các cơ quan chính phủ Mỹ đã phải đóng cửa từ 1/10, trừ những hoạt động thiết yếu như hành pháp. Đảng Dân chủ muốn dự luật chi tiêu phải bao gồm các khoản trợ cấp bổ sung về chăm sóc sức khỏe, trong khi đảng Cộng hòa khẳng định rằng hai vấn đề này nên được giải quyết riêng rẽ.

Trong tuyên bố chung, ông Schumer và ông Jeffries cho rằng hai dự án ở New York "không phải chiến lợi phẩm chính trị", chỉ trích quyết định đóng băng ngân sách "làm tổn hại khả năng cạnh tranh của nước Mỹ và gây thiệt hại nặng nề cho các gia đình lao động".

Dự án Đường hầm Hudson là nỗ lực kéo dài hàng thập kỷ nhằm xây dựng đường hầm đường sắt hai ống ngầm dưới sông Hudson và cải tạo các đường hầm North River hiện có để phục vụ các tuyến tàu trên hành lang Đông Bắc đông đúc nhất Mỹ.

Dự án Tàu điện ngầm Second Avenue, hiện bước sang giai đoạn hai, nhằm mục đích mở rộng tuyến tàu điện ngầm Q đến khu Harlem và East Harlem, đồng thời bổ sung các nhà ga mới.

Đức Trung (Theo CBS News, AP)