Chính quyền Trump có thể cắt thêm 1 tỷ USD tài trợ của Harvard

Nhà Trắng có thể đang chuẩn bị cắt thêm 1 tỷ USD tài trợ cho Harvard sau khi đại học này công bố thư yêu cầu cải cách từ chính quyền Trump.

WSJ ngày 20/4 dẫn nguồn thạo tin cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang rất tức giận với việc Đại học Harvard công bố thư của nhóm liên ngành Chống tư tưởng bài xích Do Thái (JTFCAS) gửi trường này, khiến mâu thuẫn giữa hai bên leo thang.

Bức thư này được JTFCAS gửi Đại học Harvard hôm 11/4, do các quan chức Bộ Giáo dục, Bộ Y tế và Cơ quan Quản lý Dịch vụ công ký. Trong thư, JTFCAS nêu loạt yêu cầu cải cách với Harvard, như trường ngừng công nhận các nhóm ủng hộ Palestine, thay đổi cách thức quản lý và chương trình học nhằm loại bỏ tư tưởng bài Do Thái, cung cấp thông tin về sinh viên bị cáo buộc có hành vi "bài xích Do Thái".

Khuôn viên Trường Kinh doanh Đại học Harvard ở Cambridge, bang Massachusetts ngày 15/4. Ảnh: Reuters

Các quan chức JTFCAS cho rằng đây là "thông tin nội bộ" chỉ được trao đổi với Harvard để đàm phán. Bởi vậy, họ rất ngạc nhiên khi Harvard ngày 15/4 công bố bức thư này.

Các nguồn tin cho biết chính quyền Trump trước đó dự định đàm phán với Đại học Harvard "nhẹ nhàng hơn" so với Đại học Columbia, cơ sở giáo dục cũng bất đồng với chính phủ về vấn đề biểu tình ủng hộ Palestine và hành vi bài Do Thái.

Tuy nhiên, sau khi bức thư được công bố, Nhà Trắng "trở nên tức giận, muốn gây thêm áp lực lên Harvard" bằng cách lên kế hoạch cắt thêm 1 tỷ USD tài trợ nghiên cứu về sức khỏe cho trường. Nhà Trắng trước đó đã đóng băng 2,2 tỷ USD viện trợ cho Harvard, ngay sau khi trường bác bỏ các yêu cầu cải cách.

Các nguồn thạo tin từ Harvard cho biết thư mà JTFCAS gửi họ không nêu bất kỳ điều khoản nào về việc phải giữ kín thông tin và các yêu cầu mà Nhà Trắng đưa ra là "không thể đàm phán".

Phát ngôn viên Harvard cho biết "chính quyền Trump dường như đang tăng cường các yêu cầu" với trường, song chưa xác nhận liệu bức thư có điều khoản giữ bí mật hay không.

Bức thư ngày 11/4 không phải danh sách yêu cầu đầu tiên mà Nhà Trắng gửi đến Harvard. Chính quyền đã gửi bức thư đầu tiên dài hai trang vào ngày 3/4, nêu loạt yêu cầu muốn Harvard tuân thủ để tiếp tục nhận tài trợ liên bang, như cấm đeo khẩu trang trong các cuộc biểu tình, tăng hợp tác với giới hành pháp, loại bỏ các chương trình về đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI).

Harvard khi đó cho biết các yêu cầu nêu trong thư là có thể thương lượng và gửi thông điệp nhờ chính quyền cung cấp thêm thông tin chi tiết. Tuy nhiên, bức thư tiếp theo chứa thêm nhiều yêu cầu mà Harvard cho rằng mang tính "xâm phạm không thể chấp nhận" và việc đạt được thỏa thuận là bất khả thi, theo các nguồn tin.

Nhà Trắng chưa bình luận về thông tin của WSJ hay xác nhận kế hoạch cắt thêm 1 tỷ USD tài trợ cho Harvard. NYTimes dẫn các nguồn tin cho hay bức thư ngày 11/4 được các luật sư của chính quyền Trump gửi đến Harvard mà chưa được các quan chức cấp cao phê duyệt hoặc chấp thuận.

Khi căng thẳng với Đại học Harvard leo thang, chính quyền Trump gần đây cũng cảnh báo rút giấy phép tuyển du học sinh, tước quy chế miễn thuế đối với Harvard.

Đức Trung (Theo WSJ, Reuters, Insider, Harvard Crimson)