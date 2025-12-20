Chính quyền Trump bắt đầu công bố hồ sơ Epstein

Bộ Tư pháp Mỹ công bố loạt hồ sơ từ các cuộc điều tra tỷ phú ấu dâm Epstein, dù nhiều tài liệu đã được chỉnh sửa.

Trong số tài liệu được Bộ Tư pháp Mỹ công bố ngày 19/12, có nhiều bức ảnh của những người nổi tiếng, như cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton và cựu thủ lĩnh ban nhạc Rolling Stones Mick Jagger, chụp cùng Jeffrey Epstein. Một số bức ảnh cho thấy ông Clinton nằm thư giãn trong bồn tắm nước nóng hoặc đang bơi cùng một phụ nữ tóc đen, dường như là Ghislaine Maxwell, đồng phạm của Epstein.

Hồ sơ Epstein còn có 7 trang liệt kê 254 nữ nhân viên massage liên quan tỷ phú này, nhưng tên của những người này đều được bôi đen với lý do "chỉnh sửa để bảo vệ thông tin nạn nhân".

Hồ sơ cũng có một số ảnh nhạy cảm, chụp những người ăn mặc hở hang đã được che lại. Có vài hình ảnh Epstein chụp cùng một người được che mặt, cầm theo súng.

Những hình ảnh trong hồ sơ Epstein được Bộ Tư pháp Mỹ công bố ngày 19/12. Ảnh: AFP

Nhiều phần trong tài liệu bị bôi đen làm dấy lên hoài nghi rằng liệu quyết định công bố hồ sơ Epstein có dập tắt được những thuyết âm mưu kéo dài từ lâu hay không. Tuy nhiên, tài liệu này vẫn được kỳ vọng sẽ làm sáng tỏ quan hệ thân thiết giữa Epstein và những người quyền lực, nổi tiếng ở Mỹ.

Ngày 19/12 là hạn chót quốc hội Mỹ đặt ra cho chính quyền Trump để công bố hồ sơ Epstein. Thứ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche cho biết hàng trăm nghìn tài liệu được công bố trong ngày này và nhiều văn bản sẽ được công bố thêm trong những tuần tới.

Các công tố viên có quyền giữ lại tài liệu liên quan đến các cuộc điều tra đang diễn ra. Thứ trưởng Blanche thêm rằng các tư liệu sẽ được chỉnh sửa lại để bảo vệ danh tính nạn nhân.

Epstein, sinh năm 1953, bị bắt tại New York hồi tháng 7/2019 với cáo buộc dụ dỗ hàng chục trẻ vị thành niên và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với họ. Doanh nhân này đối mặt với 45 năm tù nếu bị kết tội.

Epstein bác bỏ mọi cáo buộc và bị giam ở nhà tù Manhattan, New York. Tuy nhiên, trong khi đang chờ xét xử, Epstein treo cổ tự tử trong phòng giam vào tháng 8/2019.

Ngọc Ánh (Theo AFP, AP, Reuters)