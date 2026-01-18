Chính quyền ông Trump nỗ lực giảm giá ôtô

Giới chức Mỹ thời gian qua mạnh tay đảo ngược các quy định về khí thải và ôtô điện, khẳng định sẽ giúp hạ giá xe cho người dân.

Ngày 17/1, Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy, người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) Lee Zeldin và Đại diện Thương mại Jamieson Greer tới dự Triển lãm Xe hơi Detroit thường niên. Trong chuyến đi hai ngày tại Trung Tây, họ còn dừng tại hai nhà máy của Ford và Jeep của Stellantis tại bang Ohio.

Chuyến đi lần này nhằm quảng bá nỗ lực hạ giá xe của chính phủ Mỹ. Chính quyền Tổng thống Donald Trump thời gian qua mạnh tay đảo ngược các quy định về xe điện được ban hành dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden.

Tại Detroit, Duffy cho biết chính sách mới "sẽ kéo giá xe đi xuống và cho phép các hãng ôtô cung cấp những sản phẩm mà người Mỹ muốn mua". "Đây hoàn toàn không phải là cuộc chiến chống lại ôtô điện. Chúng ta không nên dùng chính sách công để khuyến khích mua xe điện và trừng phạt xe động cơ đốt trong", ông giải thích.

Xe Ford Motor Bronco được triển lãm tại Detroit ngày 14/1. Ảnh: Reuters

Tổng thống Donald Trump đang đối mặt với nhiều thách thức kinh tế sau một năm nhậm chức. Trong chiến dịch tranh cử, ông từng cam kết nhanh chóng giải quyết tình trạng giá cả tăng cao với người tiêu dùng Mỹ.

Tuy nhiên, theo hãng nghiên cứu Cox Automotive, giá giao dịch trung bình của xe mới tại Mỹ trong tháng 12 đã chạm mức kỷ lục 50.326 USD. Nguyên nhân là người dân mua nhiều xe tải và SUV đắt tiền hơn, trong khi các hãng ngày càng đưa ra ít mẫu giá rẻ.

Năm ngoái, ông Trump đã bãi bỏ khoản ưu đãi thuế 7.500 USD dành cho xe điện, rút lại các quy định về ôtô điện của bang California và hủy khoản phạt cho các hãng xe không đáp ứng tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu. Zeldin cho rằng chính phủ "không nên ép buộc, yêu cầu hay áp đặt thị trường phải đi theo một hướng khác với những gì người tiêu dùng Mỹ đang đòi hỏi".

Các hãng cũng đang phải đối mặt với mức thuế cao do ông Trump áp lên xe hơi và linh kiện nhập khẩu. Bất chấp những thay đổi trong chính sách ôtô điện và thuế, doanh số bán xe mới tại Mỹ năm 2025 vẫn tăng 2,4% lên 16,2 triệu chiếc.

Đảng Dân chủ cho rằng các mức thuế nhập khẩu ôtô và viêc loại bỏ ưu đãi cho xe điện sẽ gây bất lợi cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, Greer khẳng định giá xe đang có xu hướng giảm và "dù các mức thuế đó có thể tác động đến các khâu trong chuỗi cung ứng, chúng thực sự không ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu dùng".

Dù vậy, Kathy Harris - giám đốc chương trình xe sạch của tổ chức hoạt động môi trường NRDC không hài lòng với chính sách hiện tại. "Ngành dầu mỏ sẽ thu thêm hàng tỷ USD từ những người Mỹ không đủ khả năng chi thêm tiền để đổ xăng cho ôtô hoặc xe tải của mình".

Tháng trước, Bộ Giao thông Mỹ đề xuất rút lại các tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu ban hành dưới thời ông Biden. EPA cũng được dự báo hoàn tất một quy định trong vài tuần tới, giúp bãi bỏ các yêu cầu về khí thải từ ống xả phương tiện.

Bộ Giao thông ước tính đề xuất này giúp giảm chi phí ban đầu của mỗi chiếc xe thêm 930 USD. Tuy nhiên, lượng nhiên liệu tiêu thụ có thể tăng thêm tới 100 tỷ gallon từ nay đến năm 2050, khiến người Mỹ phải chi thêm tới 185 tỷ USD cho nhiên liệu.

Hà Thu (theo Reuters)