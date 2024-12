Chính quyền ông Biden trục xuất nhiều chưa từng thấy trong 10 năm

Chính quyền Tổng thống Biden 12 tháng gần đây trục xuất hơn 270.000 người nhập cư bất hợp pháp, cao nhất kể từ năm 2014.

Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) Mỹ ngày 19/12 công bố dữ liệu cho biết đã trục xuất 271.484 người trong năm tài khóa kết thúc hôm 30/9, gần gấp đôi so với con số 142.580 người cùng kỳ năm trước.

Đây cũng là số người bị ICE trục xuất cao nhất trong 12 tháng kể từ năm 2014, thời điểm cơ quan này trục xuất 315.943 người. Trong nhiệm kỳ của ông Donald Trump, ICE trục xuất người nhập cư bất hợp pháp nhiều nhất vào năm 2019, với 267.258 người.

ICE cho biết nhờ tăng tần suất các chuyến bay trục xuất cả vào cuối tuần và đơn giản hóa thủ tục cho những người bị chuyển tới Guatemala, Honduras và El Salvador đã thúc đẩy con số này.

Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) ngày 19/12 cũng thông báo đã thực hiện 46.612 vụ bắt người vượt biên trái phép từ Mexico vào Mỹ trong tháng 11, giảm 18% so với tháng 10 và giảm hơn 80% so với tháng 12/2023, khi số vụ bắt cao kỷ lục với 250.000 vụ.

Bức tường biên giới Mỹ - Mexico nhìn từ Ciudad Juarez, Mexico, ngày 19/12. Ảnh: Reuters

Các vụ bắt này giảm một nửa từ khi chính quyền Mexico siết kiểm soát biên giới một năm trước và tiếp tục giảm khi Tổng thống Joe Biden áp các hạn chế nghiêm ngặt về tị nạn hồi tháng 6.

Số vụ bắt người vượt biên trái phép trong tháng 11 là thấp nhất kể từ tháng 7/2020 và cho thấy dự đoán rằng các vụ vượt biên sẽ tăng vọt sau khi ông Trump đắc cử là không đúng.

Trong khoảng thời gian 12 tháng tính tới ngày 30/9, Mexico là nơi tiếp nhận nhiều người bị trục xuất nhất với 87.298 người, theo sau là Guatemala và Honduras với lần lượt 66.435 và 45.923 người.

Mỹ thời gian tới dự kiến mạnh tay trục xuất người nhập cư bất hợp pháp, do Tổng thống đắc cử Trump nổi tiếng là người quan tâm vấn đề này. Tom Homan, người được ông Trump chọn làm "trùm biên giới", đã đề xuất ưu tiên trục xuất những người di cư bị coi là mối đe dọa an ninh quốc gia và an ninh công cộng, sau đó sẽ có thêm nhiều người bị trục xuất vì các lý do khác.

Ngọc Ánh (Theo AP)