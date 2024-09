Chính quyền, người dân giúp nhau trong bão Yagi

Thấy người dân đi xe máy qua cầu gặp gió bão, xe ôtô của lực lượng chức năng và cá nhân đã chủ động đi chậm, tạo thành lá chắn, đưa mọi người qua khu vực nguy hiểm.

9h sáng 7/9, do ảnh hưởng của bão Yagi, Hải Phòng có mưa to kèm gió giật mạnh liên hồi khiến người đi xe máy qua khu vực cầu Khuể (nối huyện Tiên Lãng và An Lão) gặp khó khăn.

Anh Văn Đức, tài xế chở hàng từ thị trấn Tiên Lãng về quận Ngô Quyền kể trong lúc đi qua cầu đã gặp lực lượng chức năng của huyện dùng xe cứu hỏa chắn gió, "dìu" xe máy qua cầu.

Ông Mai Đức Lượng, chủ tịch UBND thị trấn Tiên Lãng, cho biết từ sáng 7/9 huyện đã điều động các phương tiện chuyên dùng hỗ trợ xe máy qua cầu Khuể và trên đường giao thông, giúp bà con thuận lợi di chuyển.

"Nhưng đây là lúc bão chưa đổ bộ, thời tiết vẫn trong tầm kiểm soát, còn từ trưa nay chúng tôi đã cấm toàn bộ các phương tiện lưu thông qua các cầu để đảm bảo an toàn cho người dân", ông Lượng nói.

Hình ảnh xe chuyên dụng của lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di chuyển qua cầu Khuể, sáng 7/9. Ảnh: UBND huyện Tiên Lãng

Tại tỉnh Quảng Ninh, hơn 10h sáng trên đường Hoàng Quốc Việt, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long, tổ công tác số 3, công an thành phố Hạ Long trong quá trình tuần tra đã phát hiện cô gái 21 tuổi trú tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều bị cây đổ đè vào người trong lúc điều khiển xe máy. Nạn nhân được tổ công tác kịp thời ứng cứu và đưa về nhà an toàn.

Đoạn video ghi cảnh nạn nhân được lực lượng chức năng ứng cứu được chia sẻ lên mạng xã hội nhận nhiều sự yêu thích và bình luận bày tỏ hành động quả cảm, kịp thời của của lực lượng chức năng.

"Mong người dân hạn chế ra ngoài. Thương các đồng chí, vì bảo vệ sự an toàn cho mọi người dân, các anh phải lên đường lao vào những nơi nguy hiểm nhất. Cầu chúc cho mọi người được bình an", người dùng Ngọc Hà để lại bình luận.

Chính quyền, người dân tương trợ nhau trong bão Đoạn video ghi lại hình ảnh tổ công tác số 3, Công an thành phố Hạ Long hỗ trợ giải cứu người người dân bị cây đổ, sáng 7/9. Nguồn: Bộ Công an Tại Hà Nội, nhiều hình ảnh, video quay cảnh đoàn ôtô đồng loạt di chuyển chậm, nối đuôi nhau để che chắn gió lớn cho người đi xe máy khi di chuyển qua cầu Nhật Tân được an toàn. Chị Dương Nhường, 29 tuổi, ở Từ Sơn, Bắc Ninh, kể khoảng 12h di chuyển từ hướng đường Võ Chí Công, qua cầu Nhật Tân để về nhà. Lên cầu được vài mét thấy gió thổi nghiêng xe, nhiều người đi xe máy phía trước đã xuống dắt bộ, chị cũng làm theo. Thời điểm này trên cầu có khoảng 15 xe máy cũng đang dắt bộ. Di chuyển được 1/4 cầu, Nhường bất ngờ thấy xe ôtô của công ty môi trường di chuyển chậm lại, bắt nhịp với đoàn xe máy. Nhìn qua gương, chị cũng thấy phía sau có khoảng 4-5 ôtô tải, xe chở khách cũng nhập đoàn, tạo thành lá chắn dìu xe máy đi qua cầu. "Đoàn xe đi qua cầu khiến tôi vô cùng xúc động. Nếu không có lòng tốt của những người lạ, không biết bao giờ mới có thể về đến nhà", Nhường nói. Sau hơn chục phút được hộ tống qua cầu, Nhường và mọi người liên tục gật đầu để bày tỏ sự cảm ơn. Các tài xế ôtô cũng đáp lại bằng cách vẫy tay hoặc nhấn còi.

Chính quyền, người dân tương trợ nhau trong bão Hình ảnh đoàn xe ôtô "dìu" đoàn xe máy di chuyển qua cầu Nhật Tân, Hà Nội, trưa 7/9. Nguồn: Phạm Sơn Anh Vũ Hải, một trong số các tài xế hỗ trợ đoàn xe máy qua cầu Nhật Tân, kể khoảng 12h35 bắt gặp có thấy một đoàn xe máy, chia thành ba tốp chật vật qua cầu nên cùng các tài xế chủ động chia nhau 4-5 ôtô hợp thành một nhóm để che chắn cho xe máy.

Xe của anh Hải cùng 5 chiếc khác hỗ trợ nhóm xe máy ở giữa. Đoàn sau có một xe tải của công ty môi trường và phía trước cũng có vài ôtô hỗ trợ. Do đi chậm nên khoảng 15-20 phút mới di chuyển được qua cầu.

"Thấy mọi người đi lại khó khăn, qua cầu gió lớn nguy hiểm nên tôi giúp đỡ. Ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ làm như vậy thôi", anh Hải cho biết.

Quỳnh Nguyễn