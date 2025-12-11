Chính quyền Mỹ mở bán 'thẻ vàng định cư'

Ông Trump thông báo "thẻ vàng định cư" được mở bán với mức 1 triệu USD cho cá nhân, 2 triệu USD cho doanh nghiệp muốn bảo trợ nhân viên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố khởi động chương trình "thẻ vàng định cư" (Gold Card) trước các lãnh đạo doanh nghiệp tại Nhà Trắng hôm 10/12. Trang web tiếp nhận hồ sơ cũng đi vào hoạt động.

Chương trình này nhằm thay thế EB-5, loại visa được quốc hội Mỹ ban hành năm 1990 để thu hút đầu tư nước ngoài và dành cho những người đầu tư khoảng 1 triệu USD vào công ty có ít nhất 10 nhân viên.

Ông Trump coi "thẻ vàng định cư" là cách để Mỹ thu hút và giữ chân những nhân tài hàng đầu, đồng thời tạo ra nguồn ngân sách liên bang. Ông đã quảng bá chương trình này suốt nhiều tháng. Mức phí ban đầu của mỗi thẻ là 5 triệu USD, song sau đó được điều chỉnh xuống 1 triệu USD cho cá nhân và 2 triệu USD cho doanh nghiệp muốn bảo trợ nhân viên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Roosevelt, Nhà Trắng ngày 10/12. Ảnh: AFP

Theo lãnh đạo Mỹ, toàn bộ khoản thu từ chương trình này sẽ được "chuyển cho chính phủ". Ông dự đoán hàng tỷ USD sẽ đổ về tài khoản do Bộ Tài chính Mỹ quản lý để "làm những điều tích cực cho đất nước".

"Thẻ vàng định cư" thực chất là một loại thẻ xanh, cho phép cư trú hợp pháp vĩnh viễn kèm theo cơ hội nhập tịch. "Về cơ bản đó là thẻ xanh nhưng tốt hơn, có sức nặng hơn và cũng là con đường chắc chắn hơn nhiều", Tổng thống Mỹ cho hay.

Ông Trump không đề cập các yêu cầu về tạo việc làm đối với doanh nghiệp nộp đơn, hay giới hạn tổng thể của chương trình, những yếu tố tồn tại trong chương trình EB-5 hiện hành. Thay vào đó, ông nói nhiều doanh nghiệp than phiền rằng không thể tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp loại giỏi từ các trường đại học Mỹ vì họ đến từ nước ngoài và không có giấy phép cư trú.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết chương trình sẽ bao gồm khoản phí 15.000 USD để thẩm định hồ sơ. Áp dụng quy trình chặt chẽ để kiểm tra lý lịch sẽ "đảm bảo những người nộp hồ sơ hoàn toàn đủ điều kiện sống ở Mỹ". Doanh nghiệp có thể nhận nhiều thẻ, nhưng giới hạn mỗi cá nhân chỉ một thẻ.

Ông Lutnick nói rằng những người đang giữ thẻ xanh có thu nhập thấp hơn mức trung bình của người Mỹ và Tổng thống Trump muốn thay đổi điều đó. "Vẫn là loại thị thực đó, nhưng giờ sẽ chỉ dành cho những người xuất sắc nhất", Bộ trưởng Lutnick nhấn mạnh.

Thị thực dành cho nhà đầu tư khá phổ biến trên thế giới, với hàng chục quốc gia cung cấp các phiên bản "thị thực vàng" cho người giàu, như Anh, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Malta, Australia, Canada và Italy.

Huyền Lê (Theo AP)