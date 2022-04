'Chinh phục Hồ Tây khó hơn chạy Everest Marathon'

Với Phạm Duy Cường (Đốc tờ Dẻo) hành trình chinh phục Hồ Tây gian nan nhưng còn thú vị hơn chặng đua tại Everest Marathon năm 2017.

Runner Phạm Duy Cường, hay còn được cộng đồng yêu chạy bộ biết đến với tên gọi Đốc tờ Dẻo, là một trong những người Việt Nam đầu tiên chinh phục cung đường Everest Marathon. Anh cũng là chân chạy có tiếng, đồng thời là admin của cộng đồng Run4Self (R4S) với hơn 126.000 thành viên. Để đạt được những thành công trên cả hành trình chạy bộ, kết nối cộng đồng, làm thiện nguyện, tưởng chừng Đốc tờ Dẻo sẽ là người luôn cứng rắn, bị bủa vây trong áp lực, nhưng runner cho biết, với anh mọi việc luôn là một cuộc chơi, hay có thể tóm gọn bằng một câu nói: "Đời về cơ bản là đẹp, nếu chưa đẹp thì mình chỉnh lại cho đẹp".

Hành trình "Chinh phục Hồ Tây"

Trong cuốn sách mới xuất bản với tên gọi "Đốc tờ Dẻo – từ Everest Marathon đến chinh phục Hồ Tây", Đốc tờ Dẻo đã dẫn dẵn người đọc "chạy marathon" cùng anh qua 42 phần của cuốn sách, tương đương với 42km của một cung đường marathon. Mỗi phần tương ứng với một cột mốc trên hành trình chạy bộ, đó là không khí hào hứng khi tham gia Everest Marathon cũng giống như khí thế của một runner ở những km đầu trên đường chạy. Hay sự hào hứng tiếp nối hành trình khi ở km số 10, hay tâm trạng khi lần đầu chạy một vòng 15km quanh Hồ Tây (Hà Nội). Đó cũng có thể là cảm giác khó khăn, "mắc kẹt" ở km số 32, cũng giống như hàng loạt khó khăn mà Đốc tờ Dẻo đã vượt qua để duy trì và phát triển cộng đồng chạy bộ.

Anh chia sẻ, cuốn sách không hướng dẫn người ta chạy bộ, cũng không coi đây là một thành tựu lớn lao, thay vào đó, anh đề cao việc chạy bộ như một nhu cầu của cuộc sống. Chạy đơn giản là để vui, khoẻ mạnh và hạnh phúc hơn.

Cuốn sách: "Từ Everest Marathon đến chinh phục Hồ Tây" được Đốc tờ Dẻo viết trong 5 năm.

"Everest Marathon tưởng chừng như là một trong những giải khó nhất thế giới nhưng tôi thấy bình thường. Việc xây dựng cộng đồng Run4Self, đưa mọi người chạy bộ, tham gia vào các hoạt động thiện nguyện mới là một hành trình dài, đòi hỏi sự bền bỉ. Everest Marathon chỉ cần luyện tập đủ, tập trung, có nền tảng tài chính là có thể thực hiện thôi. Còn việc truyền cảm hứng cho mọi người chạy một vòng xung quanh hồ Tây mới khó", Đốc tờ Dẻo nhấn mạnh.

"Chinh phục Hồ Tây" không chỉ đơn giản là hành trình chạy một vòng 15km, với Đốc tờ Dẻo đây là hành trình cần sự bền bỉ để đưa Hồ Tây trở thành không gian văn hoá thể thao, để mỗi cuối tuần người dân có thể chạy, đi bộ, đạp xe và tìm hiểu văn hoá. Chinh phục cung đường bao gồm cả việc giới thiệu không gian này đến cộng đồng, thu hút nhiều người tham gia chạy bộ để sống khoẻ, và sống vui.

Admin của Run4Self không ngừng "bày trò chơi" để rủ những người xung quanh cùng tận hưởng niềm vui khi chạy bộ. Sự kiện chạy một vòng quanh Hồ Tây do anh khởi xướng ngày càng được nhiều người đón nhận và tham gia. Nhiều hoạt động thiện nguyện đã được tổ chức để kết nối cộng đồng vừa chạy bộ vừa giúp đỡ người yếu thế. Sự kiện "Run4Blood" do anh khởi xướng năm 2021 đã giúp quyên góp 500 đơn vị máu cho Viện huyết học và truyền máu trung ương.

Đốc tờ Dẻo - Phạm Duy Cường, một trong những chân chạy chinh phục thành công Everest Marathon.

Các sự kiện chạy bộ một vòng Hồ Tây mỗi cuối tuần đều miễn phí tham gia, nhưng runner có thể nhận huy chương ghi nhận hoàn thành cuộc đua nếu đóng thêm 150.000 đồng. Toàn bố số tiền này, sau đó sẽ được quyên góp cho các chương trình thiện nguyện giúp đỡ người nghèo và trẻ em.

Với Đốc tờ Dẻo, chạy bộ không chỉ là một hành trình chinh phục các mục tiêu thể thao, đếm số pace, số km, anh muốn gắn liền các hoạt động thể thao với thiện nguyện và làm những hoạt động có ích cho cộng đồng.

Tận hưởng trong từng nhịp thở

Luôn nhấn mạnh chạy bộ là một "cuộc chơi", Đốc tờ Dẻo nhận định: "Tôi chắc chắn không phải là một người chạy giỏi, nhưng là người chạy bền bỉ, biết tận hưởng cung đường, tận hưởng từng giây phút trong cuộc sống".

Runner cho biết, anh luôn giữ tâm trạng thoải mái trên suốt hành trình, cảm thấy vui vẻ, dù vất vả mệt mỏi, nắng nóng, chấn thương. Cách sống như một cuộc dạo chơi giúp anh suy nghĩ đơn giản, biết dừng khi cơ thể cảm thấy không ổn, và cố gắng tận hưởng từng hành trình chạy bộ mà bản thân được trải nghiệm.

Niềm vui trong định nghĩa của anh không phải là khoảnh khắc chiến thắng, hay những bức hình chụp cùng tấm huy chương. Anh cho rằng những "hiện vật" này không đủ để đại diện cho hành trình chinh phục một cung đường marathon với đủ mọi khó khăn mà mỗi runner phải hoàn thành.

"Nắng nóng, mệt mỏi là một phần của hành trình chạy bộ, bạn đã chọn rồi thì hãy tận hưởng. Tôi đặc biệt thích cảm giác sung sướng khi đứng trên một con dốc. Càng mệt bao nhiêu càng cảm thấy vinh quang bấy nhiêu. Cảm xúc của bản thân khi vượt qua vạch đích cùng những người bạn của mình, khi mò mẫm chạy trong đêm, hay thất bại cùng nhau có ý nghĩa hơn nhiều hơn là cầm một tấm huy chương để chụp ảnh", Đốc tờ Dẻo nhấn mạnh.

Tinh thần "chạy bộ tận hưởng" cũng được anh nhấn mạnh trong suốt hành trình xây dựng và đồng hành cũng cộng đồng Run4Self. Chạy bộ dựa trên nhu cầu của bản thân mới là cách để gắn bó với bộ môn này lâu dài.

Những người mới không nhất thiết phải chạy, họ có thể đơn giản là đi bộ, bò, lết... miễn sao có thể thoải mái, tận hưởng, không cần quan tâm đến sự đánh giá của người khác, luôn nhắc nhở bản thân "chạy vì mình". "Nếu năm nay bạn không chạy được thì năm sau nó vẫn ở đó, đường chạy Hồ Tây cuối tuần vẫn còn đó, loạt giải VnExpress Marathon năm sau cũng vẫn còn tổ chức... Chúng ta còn mấy chục năm nữa để chạy, nên không cần gì phải vội vàng", admin Run for Self nhấn mạnh.

Bắt đầu hành trình chạy bộ vào năm 2015, sau 7 năm, hành trình "Chinh phục Hồ Tây" của Đốc tờ Dẻo vẫn đang tiếp tục. Vế còn lại trong câu nói "Run for Self" là "Live for all" (chạy vì mình, sống trọn vẹn), anh cho rằng chạy bộ không chỉ là một hoạt động cá nhân, việc chia sẻ niềm vui và cảm hứng chạy với cộng đồng cũng đã là một điều đáng quý.

Chân chạy cho biết: "Khi bản thân có thể bỏ qua con đường của mình, chấp nhận chậm lại để hướng dẫn cho những người mới, đó cũng là hiểu hiện của sự hy sinh. Buộc một người có thành tích tốt phải chạy với mức pace 7:30 là điều rất khó. Vì vậy, với tôi đội ngũ pacer dẫn đường trong các giải marathon xuất thân là các vận động viên elite đều rất đáng trân trọng". Với anh, chinh phục Hồ Tây không chỉ là hành trình chạy qua 15km vòng hồ mà là hành trình chinh phục chính mình, chấp nhận chậm lại để giúp đỡ những người khác có thể tham gia chạy bộ và yêu thích bộ môn này.

Đặt mục tiêu sẽ tiếp tục sải bước đến 70 tuổi, Đốc tơ Dẻo cho biết, hành trình chạy bộ của anh sẽ là hướng tới chia sẻ với cộng đồng, cho đi nhiều hơn là thu về cho mình thành tích.Với anh, chạy lâu dài và khoẻ mạnh cũng đã là một thành tựu.

Thảo Miên