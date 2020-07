Chinh phục 3 điểm đánh dấu lãnh hải Việt Nam

Xuất phát từ 6h sáng, điểm đến đầu tiên trong hành trình là hòn Bảy Cạnh, nơi đặt cột mốc A5. Trong tất cả các đảo đặt mốc, đây là nơi duy nhất đã khai thác du lịch, với hoạt động thả rùa về biển. Những điểm còn lại đều rất hoang sơ và ít có cano, thuyền chạy tới.

Hải An chia sẻ, một trong những khó khăn trong hành trình là hoàn toàn không có thông tin về vị trí của cột mốc, đặc biệt các hòn đảo lại rộng lớn. Hầu hết các phương tiện đều từ chối chạy tới đây do không có đường cập bến, dễ gây hư hỏng thuyền. May mắn, anh được anh Văn Hùng, cán bộ phòng Văn hóa - Thông tin huyện Côn Đảo, liên lạc và giúp thuê cano.

Sau khi thả rùa về biển, Hải An cùng anh Phát (người lái cano) bắt đầu hành trình tìm kiếm các cột mốc. Theo trí nhớ của Phát, các cột này đều được đặt ở điểm xa nhất về hướng đông, trên các hòn đảo.