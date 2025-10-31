Chính phủ yêu cầu làm rõ nguyên nhân dừng kiểm nghiệm sầu riêng

Sau việc sầu riêng rụng tại vườn, 'kẹt' ở cửa khẩu do các phòng xét nghiệm dừng hoạt động, Chính phủ yêu cầu làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm các bên liên quan.

Văn phòng Chính phủ vừa phát đi ý kiến của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đến Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cùng UBND tỉnh Đăk Lăk, yêu cầu làm rõ việc gián đoạn kiểm nghiệm sầu riêng.

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra nguyên nhân, xác định trách nhiệm tổ chức, cá nhân, do sự cố này ảnh hưởng đến tiến độ xuất khẩu.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu Bộ tăng cường giám sát hoạt động phòng thí nghiệm, rà soát quy định và đẩy nhanh việc phê duyệt, gia hạn hoặc cấp phép mới cho các đơn vị đủ điều kiện. Kết quả phải báo cáo Phó thủ tướng trước ngày 7/11.

Ông đồng thời giao UBND các tỉnh, nhất là Đăk Lăk, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các cơ sở hoàn thiện hồ sơ, điều kiện kỹ thuật để được cấp phép, bảo đảm hoạt động kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu không bị gián đoạn.

Vườn sầu riêng nhà ông Kiêm ở Đăk Lăk liên tục rụng nhiều ngày qua. Ảnh: Đoàn Kiêm

Trước đó, theo phản ánh của VnExpress, trong tuần cuối tháng 10, nhiều phòng kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc dừng tiếp nhận mẫu để bảo trì, khiến hoạt động xuất khẩu bị đình trệ. Doanh nghiệp phải dừng thu mua và sầu riêng chín rụng tại vườn, giá giảm mạnh từ hơn 80.000 đồng xuống 20.000-25.000 đồng mỗi kg. Nhiều container bị kẹt hơn chục ngày ở kho và cửa khẩu, nguy cơ hư hỏng, thiệt hại hàng tỷ đồng.

Hiện Việt Nam có 24 phòng kiểm nghiệm được Cục Hải quan Trung Quốc công nhận, với năng lực xét nghiệm khoảng 3.200 mẫu mỗi ngày. Tuy nhiên, do trước đó vào vụ thu hoạch cao điểm, nhiều đơn vị chạy hết công suất, thiết bị hỏng hoặc hết hạn định kỳ nên phải xin cấp lại giấy phép.

Từ ngày 1/7, việc cấp lại giấy phép các phòng thử nghiệm được giao cho địa phương nhưng thủ tục còn vướng, khiến tiến độ chậm. Trong cuộc họp xử lý tình trạng sầu riêng xuất khẩu chậm do nhiều phòng kiểm nghiệm dừng bảo trì mới đây, Thứ trưởng Nông Nghiệp và Môi trường Hoàng Trung yêu cầu rà soát các đơn vị đã được công nhận, cử cán bộ hỗ trợ địa phương nếu cần. Bộ cũng giao Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật làm việc với phía Trung Quốc để đẩy nhanh phê duyệt các phòng mới.

Thi Hà