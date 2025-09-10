Chính phủ yêu cầu hoàn thiện phương án cơ cấu lại SCB trước 15/9

Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước hoàn thiện phương án cơ cấu lại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) trước ngày 15/9.

Nội dung này được nêu trong Nghị quyết ngày 9/9 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8. Theo đó, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước thực hiện hiệu quả phương án chuyển giao bắt buộc các ngân hàng yếu kém, kiểm soát đặc biệt, hoàn thiện phương án cơ cấu lại SCB trước ngày 15/9.

Đồng thời, cơ quan này phải đẩy nhanh việc tăng vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại nhà nước, xử lý hiệu quả nợ xấu, kiểm soát chặt tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định pháp luật. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước phải tăng thanh tra, giám sát, ngăn chặn và xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm trong các hoạt động ngân hàng.

Vừa qua, 4 ngân hàng yếu kém được chuyển giao bắt buộc cho 4 ngân hàng thương mại. Trong đó, Vietcombank nhận CBBank, đổi tên thành ngân hàng số VCBNeo. HDBank nhận DongABank, chuyển thành ngân hàng số Vikki Bank. MB nhận chuyển giao Oceanbank, đổi thành ngân hàng số MBV. Còn GPBank chuyển giao về VPBank. Ngoài ra, SCB là ngân hàng yếu kém đang trong quá trình tìm kiếm nhà đầu tư.

SCB được đưa vào diện kiểm soát đặc biệt từ tháng 10/2022, sau khi nhiều chi nhánh, phòng giao dịch của nhà băng ghi nhận tình trạng người dân tới rút tiền đồng loạt.

Vào tháng 4 năm nay, Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết đã dự thảo Tờ trình báo cáo Chính phủ và Bộ Chính trị về phương án cơ cấu lại SCB. Trước đó, cơ quan này cho biết có nhiều nhà đầu tư đề xuất tham gia cơ cấu lại nhà băng này. Đến tháng 6, Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát là một trong các đơn vị có tờ trình, đề xuất lộ trình 12 năm xử lý hậu quả tại SCB và hiện có sẵn nguồn tiền 2 tỷ USD.

Ngoài lĩnh vực ngân hàng, lạm phát cơ bản duy trì trên 3% trong nhiều tháng, tín dụng tăng trưởng cao, giá vàng và tỷ giá biến động cũng đặt ra sức ép lớn trong điều hành chính sách của cơ quan quản lý ngành ngân hàng.

Tại Nghị quyết, Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, tăng trưởng tín dụng phù hợp, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế. Cơ quan này phải chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục giảm chi phí để hạ lãi suất cho vay, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên.

Việc điều hành tỷ giá phải theo hướng linh hoạt, hài hòa, cân bằng với lãi suất nhằm ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối. Ngân hàng Nhà nước cần tăng quản lý, có giải pháp mạnh và chịu trách nhiệm bình ổn thị trường vàng, bảo đảm mục tiêu phát triển thị trường an toàn, bền vững.

Cùng với đó, Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm. Cơ quan này tiếp tục có các chính sách miễn giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, đánh giá rủi ro tiềm ẩn về lạm phát, tỷ giá và hệ thống ngân hàng. Việc này báo cáo, đề xuất Thủ tướng trong tháng 9. Thanh tra Chính phủ phối hợp với các cơ quan liên quan sớm xây dựng kế hoạch, thanh tra với hoạt động tín dụng, ngân hàng và kinh doanh vàng.

Phương Dung