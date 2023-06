Chính phủ yêu cầu giải quyết dứt điểm thiếu điện trong tháng 6

Ủy ban Quản lý vốn, Bộ Công Thương, PVN, EVN được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các nhà máy điện, dự án truyền tải 500 kV và huy động thêm điện mặt trời áp mái.

Tại thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ về giải pháp ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, Chính phủ yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giải quyết dứt điểm thiếu điện trong tháng 6.

Cụ thể, để có thêm nguồn điện cho miền Bắc trong dài hạn, Thường trực Chính phủ giao Bộ Công Thương đẩy nhanh tiến độ nhà máy điện Quảng Trạch II. Bộ này cùng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước chỉ đạo, triển khai dự án truyền tải mạch 3 500 kV từ miền Trung ra miền Bắc hiện đã được đưa vào Quy hoạch điện VIII.

Giải pháp trước mắt, Chính phủ yêu cầu Bộ này có ngay cơ chế khuyến khích đầu tư, huy động điện mặt trời áp mái phục vụ dân sinh, các cơ quan công sở và cơ chế mua bán điện trực tiếp (DDPA) trong tháng 7.

Công nhân điện lực Hà Nội sửa chữa khắc phục sự cố, tháng 6/2023. Ảnh: EVN

Từ cuối tháng 5, miền Bắc trải qua những ngày thiếu điện do nhu cầu sử dụng tăng vọt mùa nắng nóng. Thủy điện, một trong hai nguồn cung điện chính cho miền Bắc sụt giảm huy động vì hạn hán. Ngày 14/6, mực nước các hồ thủy điện phía Bắc đã tăng 3-10 m so với cuối tuần trước nhưng một số nhà máy phát điện cầm chừng hoặc công suất thấp để đảm bảo cung ứng điện và tích thêm nước dự phòng cho đợt nắng nóng sắp tới.

Bộ Công Thương cho biết, nguồn than cho sản xuất điện đủ, nhưng do phải huy động công suất lớn, liên tục nên một số tổ máy vẫn gặp sự cố. Trong đó, công suất các nhà máy nhiệt than gặp sự cố dài ngày khoảng 2.100 MW, ngắn ngày là 910 MW.

Cũng trong kết luận này, Thường trực Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước có ngay các giải pháp để giảm lãi suất, trong đó hạ lãi suất điều hành ngay trong tháng 6. Các ngân hàng thương mại tiết giảm chi phí để hạ lãi suất huy động và cho vay, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng.

Từ đầu năm đến nay cơ quan quản lý tiền tệ đã 3 lần điều chỉnh lãi suất điều hành, giảm trần lãi suất huy động. Gần nhất ngày 23/5, lãi suất điều hành (lãi suất tái chiếu khấu, tái cấp vốn, tái chiết khấu...) giảm 0,5% một năm và hạ trần lãi suất tiền gửi dưới 6 tháng xuống 5% một năm.

Việc phân bổ hạn mức tín dụng cần được tính toán hợp lý trong năm nay và thông báo ngay trong tháng 6 để các nhà băng chủ động mở rộng tín dụng từ nay đến cuối năm. Việc này nhằm khắc phục tình trạng tín dụng tăng trưởng thấp trong 5 tháng đầu năm.

"Ngân hàng Nhà nước cần có giải pháp tháo gỡ khó khăn về tín dụng cho các doanh nghiệp, dự án bất động sản, nhất là với các dự án khả thi, đơn vị có năng lực", Thường trực Chính phủ nêu.

Gói tín dụng 40.000 tỷ đồng và 120.000 tỷ đồng cần được nới các điều kiện vay thông thoáng, khả thi và hợp lý hơn. Riêng với ngành thủy sản, Ngân hàng Nhà nước được giao đề xuất gói tín dụng 10.000 tỷ đồng hỗ trợ lĩnh vực này.

Hoàn thuế giá trị gia tăng (thuế VAT) chậm là một trong những vướng mắc được doanh nghiệp nêu vừa qua. Tại thông báo kết luận, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính đẩy nhanh việc hoàn thuế và sớm trình Chính phủ ban hành Nghị định giảm 50% phí trước bạ với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết 2013. Đây cũng là một trong số chính sách để kích cầu tiêu dùng thị trường trong nước.

Bộ Kế hoạch & Đầu tư rà soát vướng mắc pháp lý, rà soát, cắt giảm điều kiện kinh doanh với các doanh nghiệp và thúc đẩy giải ngân nhanh vốn công.

Bộ Xây dựng trực tiếp làm việc với các địa phương, doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án bất động sản.

Anh Minh