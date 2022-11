Chính phủ yêu cầu điều chỉnh lương, phụ cấp giáo viên

Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Nội vụ điều chỉnh chế độ tiền lương, phụ cấp cho giáo viên.

Thông tin được đưa ra trong Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10.

Giải trình trước Quốc hội hôm 4/11, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nói "tăng lương là việc cấp bách" và sẽ nghiên cứu đề xuất tăng lương, phụ cấp ưu đãi cho nghề giáo, nhất là với giáo viên mầm non và tiểu học, để giảm tình trạng thôi việc. Từ đầu năm 2022 đến nay, cả nước có khoảng 16.000 giáo viên bỏ việc.

Theo quy định hiện hành, giáo viên mầm non được áp dụng hệ số lương từ 2,1 đến 6,38, cao hơn so với hệ số 1,86-4,98 trước đó. Giáo viên tiểu học, THCS và THPT được áp dụng hệ số lương từ 2,34 đến 6,78. Trong đó, tiểu học và THCS tăng, riêng THPT giữ nguyên. Với mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng một tháng, giáo viên mầm non có lương thấp nhất là hơn 3,1 triệu đồng và cao nhất là hơn 9,5 triệu đồng; lương giáo viên phổ thông từ gần 3,5 đến hơn 10,1 triệu đồng mỗi tháng.

Ngoài lương theo hệ số, giáo viên các trường công lập có thêm một số loại phụ cấp khác như phụ cấp ưu đãi theo nghề, thâm niên. Một số nhà giáo được hưởng phụ cấp đặc thù, phụ cấp khi công tác tại vùng đặc biệt khó khăn.

Ngày khai giảng tại trường Xanh Tuệ Đức, huyện Thanh Oai, Hà Nội, tháng 9/2022. Ảnh: Ngọc Thành

Bộ Giáo dục và Đào tạo còn được giao đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai tuyển dụng số giáo viên được Bộ Chính trị giao bổ sung cho các địa phương năm học 2022-2023; khắc phục tình trạng thiếu giáo viên cục bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo.

Ngoài ra, Bộ này chủ trì xây dựng báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa, giáo dục phổ thông; phối hợp cùng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành văn bản quy định khối lượng kiến thức văn hóa THPT trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp trước 30/11.

Viết Tuân