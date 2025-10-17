Chính phủ sẽ tham mưu đẩy nhanh cải cách tiền lương

Chính phủ sẽ tham mưu cấp có thẩm quyền đẩy nhanh lộ trình cải cách tiền lương, tiến tới trả lương theo vị trí việc làm gắn với sản phẩm đầu ra để tạo động lực cho cán bộ, công chức.

Báo cáo gửi Quốc hội trước kỳ họp thứ 10 về kết quả thực hiện nội dung chất vấn lĩnh vực nội vụ, Chính phủ cho biết việc đẩy nhanh lộ trình cải cách tiền lương, tiến tới trả lương theo vị trí việc làm gắn với sản phẩm đầu ra sẽ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đây cũng là một trong những giải pháp hạn chế tình trạng cán bộ, công chức, viên chức có năng lực xin nghỉ việc.

Cùng với cải cách bộ máy, biên chế tinh gọn theo vị trí việc làm, Chính phủ sẽ đổi mới cơ chế tiền lương, thưởng, phúc lợi cho cán bộ, công chức, viên chức.

Đồng thời, Chính phủ sẽ đổi mới hơn nữa công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và bố trí cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo khách quan, công bằng, minh bạch, hiệu quả. Chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài sẽ được hoàn thiện.

Giai đoạn 2021-2024, Chính phủ đã chỉ đạo bộ ngành triển khai nhiều giải pháp hoàn thành xây dựng Đề án vị trí việc làm trên cả nước. Đến nay, tất cả bộ ngành, địa phương đã hoàn thành xây dựng và phê duyệt vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Đây là cơ sở hoàn thiện chính sách tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức và định mức số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Cán bộ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm hành chính công phường Thủ Đức, TP HCM, tháng 7/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo Chính phủ, từ đầu năm 2020 đến giữa năm 2022, toàn quốc có 39.500 cán bộ, công chức, viên chức có năng lực xin nghỉ việc, thôi việc. Thời điểm đó, tình trạng nhân sự khu vực công lập nghỉ việc "là vấn đề nóng". Sau đó, Chính phủ đã triển khai hàng loạt giải pháp để khắc phục. Từ năm 2023 đến nay, tình trạng cán bộ, công chức có năng lực nghỉ việc vẫn diễn ra "nhưng có xu hướng giảm mạnh" so với giai đoạn trước.

Chính phủ đánh giá tín hiệu nêu trên cho thấy các chính sách tiền lương, bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm, đổi mới quản lý sử dụng công chức... đã mang lại kết quả tích cực.

Báo cáo của các cơ quan trung ương và địa phương cho thấy đến nay đã có 142.700 người nghỉ việc hưởng chế độ do tinh gọn bộ máy.

Nghị quyết 27/2018 của Trung ương đặt mục tiêu từ ngày 1/7/2021 áp dụng chế độ tiền lương mới thống nhất với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang. Trong đó tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp. Tuy nhiên, do nhiều tác động bất lợi, đặc biệt là đại dịch Covid-19, lộ trình cải cách đồng bộ chính sách tiền lương phải lùi lại.

Quốc hội sau đó quyết định cán bộ, công chức, viên chức sẽ được trả lương theo vị trí việc làm thay vì hệ số cào bằng, áp dụng từ 1/7/2024. Song quá trình thực hiện có nhiều bất cập phát sinh, các cơ quan phải thận trọng nghiên cứu từng bước nên mức lương cơ sở và hệ số lương chưa thể bãi bỏ.

Thay vào đó, Chính phủ đề xuất tăng 30% lương cơ sở từ 1,8 lên 2,34 triệu đồng một tháng từ 1/7/2024 và đã được Quốc hội thông qua.

Cuối tháng 9/2025, Bộ Chính trị chỉ đạo Bộ Nội vụ khẩn trương trình Đề án tiền lương, phụ cấp trong tháng 10, áp dụng thống nhất trong toàn hệ thống chính trị sau khi tinh gọn bộ máy.

Vũ Tuân