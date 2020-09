Chính phủ Nhật tuyên chiến với máy fax, con dấu

Tân Bộ trưởng Cải cách Hành chính Nhật Taro Kono tuyên chiến với máy fax, con dấu, những biểu tượng của quan liêu.

Tinh giản hóa công việc hành chính, xóa đặc quyền đặc lợi và thúc đẩy sang biện pháp số hóa là một trong những cam kết của chính quyền tân Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga.

Bộ trưởng Cải cách Hành chính Nhật Bản Kono cuối tuần qua cho biết cuộc chiến của ông đang chống lại con dấu, vốn được coi là yếu tố đứng sau sự phức tạp của các thủ tục hành chính ở nước này. Ông nói thêm sau đó sẽ thực hiện quá trình lâu dài hướng tới việc loại bỏ fax, một phương thức kém công nghệ khác đang cản trở quá trình cải cách không giấy tờ.

"Thành thật mà nói, tôi không nghĩ có nhiều thủ tục hành chính thật sự cần phải in ra giấy và fax. Tại sao chúng ta phải in ra giấy? Vì nhiều trường hợp, chỉ đơn giản do nó cần phải được đóng dấu. Vì vậy, nếu chúng ta có thể chấm dứt văn hóa này, tự nhiên nhu cầu về giấy tờ và fax sẽ mất đi", Kona nói trong cuộc họp báo ở Tokyo.

Dù thừa nhận một số loại thủ tục hành chính có thể vẫn cần phải đóng dấu, Bộ trưởng Kono vẫn kiên quyết xóa bỏ điều này. "Về thủ tục hành chính, tôi muốn chấm dứt văn hóa đóng dấu. Tôi sẽ cố gắng thực hiện", ông nhấn mạnh.

Bộ trưởng Taro Kono trong cuộc họp báo ở Tokyo hôm 16/9. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Nhật Bản cho biết thêm, ngoài vấn đề về con dấu và fax, một trong những phàn nàn khiến ông chú ý khác là vấn đề chữ ký, thường được yêu cầu ký bằng bút trực tiếp. Ông cho rằng những cách thức như vậy sẽ ngăn mọi người tạo chữ ký trên máy tính bảng, từ đó cản trở các hợp đồng trực tuyến.

Cuộc chiến chống con dấu và máy fax của Bộ trưởng Kono nhanh chóng được Bộ trưởng Môi trường Shinjiro Koizumi hưởng ứng. Bộ này từ cuối tuần qua đã cắt giảm yêu cầu về con dấu đối với một số loại giấy tờ.

Nhắc lại khẩu hiệu của tân Thủ tướng Suga là "không bị tiền lệ ràng buộc", Koizumi bày tỏ quan điểm sẵn sàng suy nghĩ lại về các yêu cầu đóng dấu, nhằm "nhanh chóng loại bỏ" chúng.

Theo Trung tâm Hợp tác Công nghệ Thông tin, hơn 95% doanh nghiệp Nhật Bản vẫn sử dụng máy fax. Trong khi tỷ lệ hộ gia đình dùng máy fax đang giảm và giảm xuống còn 34%, theo một cuộc khảo sát của Bộ Nội vụ nước này vào năm 2018.

Con dấu cá nhân ở Nhật Bản được dùng chứng thực, xác nhận cho một loạt các tài liệu. Đa phần, đóng dấu cá nhân đều phải thực hiện thủ công, buộc nhiều người phải tới tận văn phòng chỉ vì mục đích đó.

Hoạt động đóng dấu đã bị giám sát nghiêm ngặt hồi đầu năm nay, khi nó khiến hàng nghìn doanh nhân Nhật Bản phải di chuyển tới văn phòng làm việc ngay cả khi đại dịch Covid-19 đang bùng phát.

Ngọc Ánh (Theo Japan Times)