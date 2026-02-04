Tổng thống Trump ký duyệt gói ngân sách được quốc hội Mỹ thông qua, chấm dứt 4 ngày chính phủ đóng cửa.

Dự luật ngân sách được Hạ viện Mỹ thông qua chiều 3/2 (sáng nay giờ Hà Nội) với kết quả sát nút 217 phiếu thuận và 214 phiếu chống. Cuộc bỏ phiếu cho thấy chia rẽ trong nội bộ cả hai đảng, với 21 nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu chống và 21 nghị sĩ Dân chủ bỏ phiếu thuận.

Tổng thống Donald Trump ký ban hành đạo luật sau đó vài giờ, cho phép chính phủ Mỹ mở cửa trở lại và chấm dứt tình trạng đóng cửa một phần kéo dài 4 ngày qua.

Gói chi tiêu có hiệu lực đến hết tháng 9 cho các cơ quan từng phải đóng cửa, gồm Bộ Năng lượng, Quốc phòng, Tài chính, Ngoại giao, Lao động, Giao thông, Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, Giáo dục, cùng nhánh tư pháp và một số cơ quan độc lập.

Ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) được tách riêng và chỉ gia hạn đến ngày 13/2, nhằm tạo thời gian cho các nhà lập pháp đàm phán về những thay đổi trong hoạt động của cơ quan này.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ vào tháng 10/2025. Ảnh: AP

Đợt đóng cửa lần này ngắn hơn nhiều so với kỷ lục 43 ngày khiến chính quyền Mỹ gần như tê liệt hồi cuối năm ngoái. Tuy nhiên, tiến trình đàm phán ngân sách chính phủ tại quốc hội Mỹ cũng không suôn sẻ.

Bế tắc về ngân sách chính phủ Mỹ bắt nguồn khi đảng Dân chủ bất bình về các biện pháp trấn áp nhập cư cứng rắn của chính quyền Tổng thống Donald Trump, đặc biệt là sau hai vụ bắn chết công dân Mỹ da trắng tại thành phố Minneapolis tháng này. Sự việc đã thổi bùng căng thẳng và làm gia tăng phản đối với việc phê duyệt ngân sách mới cho DHS.

Sau nhiều ngày tranh cãi, Tổng thống Trump thông báo đã đạt thỏa hiệp với đảng Dân chủ để dự luật chi tiêu liên bang được đưa ra bỏ phiếu.

Thượng viện Mỹ hôm 30/1 thông qua gói ngân sách chính phủ với tỷ lệ 71 phiếu thuận và 29 phiếu chống. Tuy nhiên, văn kiện không kịp thông qua tại Hạ viện Mỹ trước khi cơ quan này nghỉ cuối tuần. Điều đó khiến chính phủ Mỹ bắt đầu bị đóng cửa từ ngày 31/1.

Giới lập pháp Mỹ khi đó lạc quan rằng Hạ viện có thể nhanh chóng thông qua dự luật để chính phủ mở cửa sớm nhất vào 2/2. Tuy nhiên, sự tự tin suy giảm khi nhóm hạ nghị sĩ ủng hộ siết kỷ luật tài khóa trong đảng Cộng hòa cảnh báo sẽ chặn gói ngân sách nếu các ưu tiên chính sách riêng của họ không được đáp ứng.

Ông Trump ngày 2/2 gửi thông điệp đến thành viên trong đảng, nhấn mạnh mong muốn khép lại bế tắc ngân sách càng sớm càng tốt. "Tôi đang làm việc chặt chẽ với Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson để thỏa thuận chi tiêu được thông qua tại Hạ viện và đến bàn tôi, nơi tôi sẽ ký thành luật, ngay lập tức! Không thể có thêm bất kỳ điều chỉnh nào vào lúc này", ông viết trên mạng xã hội.

Sức ép từ các lãnh đạo Cộng hòa cùng Tổng thống Trump khiến một số nghị sĩ đổi phe và bỏ phiếu ủng hộ dự luật chi tiêu.

Lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Mỹ Hakeem Jeffries tiếp tục kêu gọi thay đổi quyết liệt trong cách làm việc của DHS, đặc biệt là tác động đến Cơ quan Thực thi Nhập cư và Hải quan (ICE). Ông dự kiến gặp lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer để bàn hướng đi tiếp theo.

Đàm phán về các khoản ngân sách cho DHS trước thời hạn 13/2 được dự báo tiếp tục căng thẳng, với hàng loạt yêu cầu từ phe Dân chủ như siết quy định về lệnh khám xét, cấm đặc vụ ICE che mặt khi làm nhiệm vụ, điều tra độc lập các sự cố và hướng dẫn rõ ràng về sử dụng vũ lực.

Chủ tịch Hạ viện Johnson đã phản bác nhiều đề xuất, cho rằng những bổ sung từ đảng Dân chủ đối với DHS là "không khả thi". Ông kêu gọi cải cách đối với các "thành phố trú ẩn" dành cho người nhập cư không đủ giấy tờ, thường do chính trị gia đảng Dân chủ điều hành, và tăng cường hợp tác với cơ quan thực thi nhập cư liên bang để giảm xung đột.

Thanh Danh (Theo CBS, Hill, AP)