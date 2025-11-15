Chính phủ Mỹ khởi kiện ngăn California vẽ lại bản đồ bầu cử

Bộ Tư pháp Mỹ kiện California nhằm ngăn bang này vẽ lại bản đồ bầu cử, trong cuộc chiến pháp lý có thể xác định cán cân quyền lực tại quốc hội.

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 13/11 nộp đơn kiện lên tòa án liên bang California, phản đối bản đồ bầu cử mới được cử tri California thông qua hồi tuần trước. Cơ quan này cáo buộc California vẽ lại khu vực bầu cử theo hướng thiên vị sắc tộc, vi phạm hiến pháp, khi sử dụng yếu tố chủng tộc để ưu tiên cử tri gốc Tây Ban Nha trong bản đồ mới.

Đơn kiện đề nghị tòa cấm chính quyền bang sử dụng bản đồ này cho bất kỳ cuộc bầu cử nào sắp tới, cáo buộc nó vi phạm Tu chính án thứ 14 trong hiến pháp Mỹ.

"Kế hoạch phân chia lại khu vực bầu cử của California là màn thâu tóm quyền lực trắng trợn, chà đạp lên quyền công dân và coi thường tiến trình dân chủ", Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi cho biết trong tuyên bố.

"Họ đã thua trong các hòm phiếu, và sắp thua tại tòa", phát ngôn viên của Thống đốc California Gavin Newsom đáp trả.

Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi phát biểu tại Nhà Trắng ngày 15/7. Ảnh: AFP

Động thái pháp lý nhằm vào California đánh dấu lần đầu Bộ Tư pháp Mỹ đại diện cho chính quyền Tổng thống Donald Trump tham gia kiện tụng liên quan đến nỗ lực vẽ lại bản đồ bầu cử ở nhiều bang, nhằm tối đa hóa lợi thế đảng phái trước mùa bầu cử giữa kỳ vào cuối năm sau.

Theo giới quan sát, diễn biến này mở ra cuộc đối đầu pháp lý và chính trị căng thẳng giữa chính phủ Mỹ và Thống đốc Newsom của đảng Dân chủ, người được xem là ứng viên tiềm năng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2028.

Cử tri bang California ngày 4/11 thông qua Đề xuất 50, giúp đảng Dân chủ có cơ hội có thêm 5 ghế trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và giành lại quyền kiểm soát Hạ viện.

Thống đốc Newsom, người ngày càng công khai đối đầu với Tổng thống Donald Trump, cho biết Đề xuất 50 là cách để phản đối ông Trump cũng như chống lại những nỗ lực của ông nhằm vẽ lại bản đồ bầu cử ở các bang do đảng Cộng hòa kiểm soát.

Tổng thống Mỹ chỉ trích Đề xuất 50 là "trò lừa đảo quy mô lớn". Thống đốc Newsom trước đó cũng cảnh báo chính quyền ông Trump sẽ cản trở Đề xuất 50.

Cuộc chiến vẽ lại bản đồ bầu cử do bang Texas, thành trì đảng Cộng hòa, khởi xướng. Nhiều bang do phe Dân chủ lãnh đạo, trong đó có California, sau đó tiến hành động thái tương tự nhằm giành lại lợi thế.

Ba bang do đảng Cộng hòa lãnh đạo gồm Texas, Missouri và Bắc Carolina chưa đối mặt với bất kỳ động thái pháp lý nào từ chính phủ Mỹ sau khi vẽ lại các khu vực bầu cử theo lời kêu gọi của ông Trump.

Đức Trung - Ngọc Ánh (Theo AP, Hill)