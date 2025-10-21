Chính phủ Mỹ đồng ý xóa nợ sinh viên cho hàng triệu người

Chính quyền Trump thay đổi quan điểm, cho phép tiếp tục chương trình xóa nợ sinh viên cho hàng triệu người Mỹ.

Bộ Giáo dục Mỹ hồi cuối tuần đạt thỏa thuận với Công đoàn Giáo viên Mỹ (AFT), đồng ý tiếp tục xử lý hồ sơ xóa nợ sinh viên cho những người vay đủ điều kiện theo hai chương trình xóa nợ dựa theo thu nhập là ICR và PAYE.

Hồi đầu năm, chính quyền Trump đã tạm dừng chương trình xóa nợ sinh viên theo một số kế hoạch trả nợ dựa trên thu nhập (IDR), với lý do tuân thủ các phán quyết của tòa án. IDR quy định người vay trả một phần thu nhập khả dụng hàng tháng cho khoản nợ sinh viên, phần còn lại sẽ được xóa sau một thời gian nhất định, thường là 20-25 năm.

Đạo luật to đẹp của Tổng thống Donald Trump sẽ loại bỏ dần ICR và PAYE kể từ 1/7/2028. Theo ước tính của chuyên gia giáo dục đại học Mark Kantrowitz, hiện có hơn 2,5 triệu người vay thuộc diện ICR và PAYE.

"Đây là một chiến thắng to lớn cho người vay", Winston Berkman-Breen, cố vấn của AFT, nói. "Bộ Giáo dục đã đồng ý cấp các khoản trả nợ theo quy định của quốc hội cho công chức từng vay nợ sinh viên trên toàn quốc".

AFT, đại diện cho khoảng 1,8 triệu người, hồi tháng 3 đệ đơn kiện các quan chức trong chính quyền Trump, cáo buộc họ ngăn cản người vay nợ sinh viên tham gia các chương trình được quy định trong điều khoản vay.

Trong thỏa thuận với AFT, chính phủ Mỹ cũng làm rõ những người đủ điều kiện được xóa nợ sinh viên vào năm 2025 sẽ không phải nộp thuế liên bang đối với khoản nợ được xóa. Luật quy định miễn thuế liên bang cho các khoản nợ giáo dục sẽ hết hạn vào cuối năm.

