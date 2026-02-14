Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần

Chính phủ Mỹ bắt đầu đóng cửa một phần, khi các nghị sĩ lưỡng đảng chưa thể thông qua ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa.

Chính phủ Mỹ bắt đầu đóng cửa một phần từ 0h ngày 14/2 (12h giờ Hà Nội) với cơ quan bị ảnh hưởng là Bộ An ninh Nội địa (DHS). Đợt đóng cửa diễn ra sau khi các nghị sĩ Dân chủ và Cộng hòa không thể đạt thỏa thuận về ngân sách tài trợ cho hoạt động của DHS trước hạn chót.

Thượng viện và Hạ viện Mỹ không có lịch làm việc trước ngày 23/2, đồng nghĩa đợt đóng cửa lần này sẽ kéo dài ít nhất 10 ngày.

Nhân viên các đơn vị trực thuộc DHS như Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA), Cơ quan An ninh Vận tải (TSA) và Tuần duyên Mỹ sẽ không được trả lương trong thời gian này, mà phải chờ đến khi quốc hội thông qua ngân sách. Phần lớn nhân viên FEMA, TSA, Tuần duyên Mỹ vẫn tiếp tục làm việc trong thời gian này, do vai trò của họ là thiết yếu.

Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) và cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP) ít bị ảnh hưởng hơn. Hai cơ quan vẫn có nguồn tài trợ 75 tỷ USD từ "đạo luật to đẹp" của Tổng thống Donald Trump được quốc hội thông qua năm ngoái.

Biển hiệu Bộ An ninh Nội địa Mỹ tại thủ đô Washington ngày 13/2. Ảnh: AFP

Đây là lần thứ ba chính phủ Mỹ đóng cửa kể từ khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ hai vào tháng 1/2025. Đợt đóng cửa đầu tiên bắt đầu từ 1/10/2025 và kéo dài kỷ lục 43 ngày, do lưỡng đảng bất đồng về ngân sách cho năm tài khóa 2026. Hai bên sau đó đạt thỏa thuận ngân sách ngắn hạn, cho phép chính phủ mở cửa trở lại.

Đợt đóng cửa thứ hai bắt đầu từ ngày 31/1, kéo dài 4 ngày, do không nhất trí được ngân sách cho DHS. Nhà Trắng và các nghị sĩ lưỡng đảng sau đó đạt thỏa thuận thông qua các dự luật còn tồn đọng để tài trợ cho hầu hết chính phủ liên bang đến hết năm tài chính vào tháng 9. Ngân sách cho DHS được tách riêng và chỉ gia hạn thêm hai tuần.

Ngân sách cho DHS trở thành tiêu điểm gây tranh cãi, sau khi các đặc vụ ICE và CBP bắn chết hai công dân Mỹ trong lúc trấn áp nhập cư trái phép ở bang Minnesota hồi tháng 1. Đảng Dân chủ phản đối phê duyệt tài trợ cho DHS đến khi ICE thay đổi cách làm việc. Họ yêu cầu ICE giảm bớt hoạt động tuần tra, cấm đặc vụ bịt mặt và phải có lệnh của tòa án khi muốn vào bất động sản tư nhân.

Thượng viện Mỹ quy định dự luật về ngân sách cần 60/100 phiếu để thông qua, trong khi đảng Cộng hòa chỉ giữ 53 ghế. Điều này đồng nghĩa ngay cả khi nội bộ Cộng hòa đồng lòng, họ vẫn cần sự ủng hộ từ 7 nghị sĩ Dân chủ.

"Con đường phía trước rất rõ ràng. Hãy ngồi vào bàn đàm phán để thiết lập những cơ chế kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo vệ người dân Mỹ, siết lại hoạt động của ICE và chấm dứt tình trạng bạo lực", lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer nói.

Nhà Trắng cho biết họ sẵn sàng đàm phán về chính sách thực thi nhập cư. Lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện John Thune mô tả đây là "đề xuất hết sức nghiêm túc", nhưng lưu ý phe Dân chủ "sẽ không bao giờ đạt được toàn bộ mong muốn".

