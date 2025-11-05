Chính phủ Mỹ đóng cửa lâu nhất lịch sử

Chính phủ Mỹ đóng cửa sang ngày thứ 36, vượt kỷ lục trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, trở thành giai đoạn đóng cửa dài nhất lịch sử.

Chính phủ Mỹ hôm nay bước vào ngày đóng cửa thứ 36, trở thành đợt đóng cửa dài nhất lịch sử, vượt qua kỷ lục 35 ngày được thiết lập dưới nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump.

Hoạt động của nhiều cơ quan công quyền đã bị đình trệ kể từ khi phe Dân chủ và Cộng hòa tại quốc hội Mỹ không thể đạt được thỏa thuận về dự luật ngân sách, khiến chính phủ liên bang bắt đầu đóng cửa từ ngày 1/10. Theo giới quan sát, tác động của đợt đóng cửa đang ngày càng tồi tệ hơn, trong khi hai bên chưa có bất kỳ dấu hiệu nhượng bộ nào đáng kể.

Trong thời kỳ chính phủ đóng cửa, khoảng 1,4 triệu nhân viên liên bang không được trả lương, hàng triệu người không được tiếp cận các trợ cấp thiết yếu. Lo ngại đang gia tăng trong ngành hàng không, khi các nhân viên sân bay, kiểm soát viên không lưu phải làm việc không lương, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng trong các dịp lễ quan trọng sắp tới.

Vài tiếng trước khi kỷ lục đóng cửa bị phá vỡ, chính quyền Trump đã cảnh báo về tình trạng hỗn loạn tại các sân bay trên toàn quốc nếu khủng hoảng kéo dài sang tuần thứ 6, khi tình trạng thiếu nhân sự ngày càng trầm trọng, một số vùng không phận phải đóng cửa.

Tòa nhà quốc hội ở Washington, Mỹ, ngày 8/10. Ảnh: AFP

Mấu chốt trong bế tắc giữa phe Dân chủ và Cộng hòa tại quốc hội là Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền (Obamacare). Chính sách trợ cấp này giúp người Mỹ mua bảo hiểm y tế với giá phải chăng, nhưng sẽ hết hạn vào tháng 1, khiến phí bảo hiểm có nguy cơ tăng vọt.

Phe Dân chủ nêu điều kiện gia hạn khoản trợ cấp này để thông qua đạo luật ngân sách, chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ. Trong khi đó, phe Cộng hòa cho biết sẵn sàng thảo luận về vấn đề trợ cấp Obamacare, nhưng chỉ sau khi chính phủ mở cửa trở lại.

Theo khảo sát của Yahoo/YouGov, 51% người Mỹ được hỏi ủng hộ điều kiện mà đảng Dân chủ đưa ra để chấm dứt tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa. 27% người được hỏi ủng hộ quan điểm của đảng Cộng hòa, nói rằng không nên chấp thuận điều khoản gia hạn Obamacare để mở cửa chính phủ.

Khi được hỏi bên nào "chịu trách nhiệm lớn nhất" khi chính phủ đóng cửa, 44% người trả lời cho là đảng Cộng hòa, so với 35% cho rằng lỗi thuộc về đảng Dân chủ.

Đức Trung (Theo AFP, BBC)