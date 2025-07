Chính phủ Mỹ dọa cắt toàn bộ kinh phí cho Harvard

Chính phủ Mỹ cáo buộc Đại học Harvard vi phạm quyền công dân của sinh viên gốc Do Thái, dọa sẽ cắt toàn bộ nguồn tài trợ cho trường.

Nhóm chuyên trách liên bang Mỹ ngày 30/6 gửi thư cho hiệu trưởng Đại học Harvard Alan Garber, cáo buộc ban lãnh đạo "không bảo vệ được sinh viên trong các cuộc biểu tình phản đối Israel" tại khuôn viên trường.

"Trong nhiều trường hợp, Đại học Harvard cố tình làm ngơ, thậm chí còn cố tình tham gia vào hành vi quấy rối, bài Do Thái nhắm vào sinh viên, giảng viên và nhân viên trong một số tình huống", nhóm chuyên trách cho hay.

Biểu tượng Đại học Harvard tại trường ở Cambridge, bang Massachusetts ngày 15/4. Ảnh: AP

Nhóm chuyên trách liên bang Mỹ cho rằng phần lớn sinh viên Do Thái tại Harvard cảm thấy bị phân biệt đối xử ngay trong trường, khẳng định 1/4 nhóm sinh viên này cảm thấy không an toàn. "Sinh viên Do Thái và Israel đã bị tấn công. Họ phải giấu mũ kippah vì sợ bị quấy rối và che giấu danh tính với các bạn cùng lớp vì sợ bị tẩy chay", bức thư có đoạn.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói rằng Đại học Harvard đã "vi phạm luật dân quyền", cảnh báo ngôi trường sẽ "không nhận được đồng nào từ ngân sách" nếu vi phạm luật liên bang.

Giới chức Harvard bác bỏ cáo buộc của nhóm chuyên trách liên bang, khẳng định ngôi trường đã "hành động chủ động, thiết thực để giải quyết nguyên nhân gốc rễ của chủ nghĩa bài Do Thái trong cộng đồng của mình".

Theo AP, nếu bị kết luận vi phạm quyền công dân, Harvard có thể không được duyệt các khoản vay hay trợ cấp liên bang để sinh viên theo học tại ngôi trường này. Hình phạt này được coi là "án tử" trong giáo dục đại học tại Mỹ.

Ngọc Ánh (Theo AFP)