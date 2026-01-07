Chính phủ Mỹ có thể phải hoàn 133 tỷ USD thuế nhập khẩu nếu thua kiện

Tòa án Tối cao Mỹ tuần này có thể ra phán quyết về các vụ kiện liên quan đến thuế nhập khẩu của Tổng thống Donald Trump.

Chính quyền Tổng thống Trump đối mặt nguy cơ hoàn trả hơn 133,5 tỷ USD thuế cho các hãng nhập khẩu, nếu Tòa án Tối cao phán quyết ông không được viện dẫn Đạo luật Quyền Kinh tế Khẩn cấp (IEEPA) để áp thuế lên các đối tác. Số liệu này được Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ cập nhật đến ngày 14/12, Reuters cho biết.

Ngày 9/11, các thẩm phán của Tòa án Tối cao Mỹ có buổi nghe tranh luận về các vụ kiện liên quan đến thuế nhập khẩu của ông Trump. Trong phiên, họ phát tín hiệu hoài nghi về tính pháp lý của các mức thuế này. Ông Trump là tổng thống đầu tiên dùng IEEPA để áp thuế, với lý do Mỹ mất cân bằng thương mại, suy giảm năng lực sản xuất và cần chặn dòng chảy ma túy xuyên biên giới.

Theo thông báo ngày 6/1, Tòa Tối cao Mỹ dự kiến ra phán quyết vào thứ Sáu này, nhưng không tiết lộ là phán quyết cho vụ kiện nào. Thông thường, Tòa án mất nhiều tháng mới có thể ra phán quyết sau tranh luận. Tuy nhiên, chính quyền Trump đã yêu cầu Tòa đẩy nhanh tiến độ trong vụ việc này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Kuala Lumpur, Malaysia ngày 26/10/2025. Ảnh: AP

Các nền tảng cá cược trực tuyến đánh giá Tổng thống Mỹ chỉ có 23-30% cơ hội giành phần thắng. Xác suất này giảm so với tỷ lệ khoảng 40% trước phiên tranh luận.

Dù vậy, hiện chưa rõ liệu Tòa Tối cao sẽ yêu cầu hoàn thuế nếu xác định chúng bất hợp pháp, hay sẽ để lại việc này cho tòa án cấp dưới hoặc chính phủ giải quyết.

Đầu tuần này, Tổng thống Mỹ cho biết trên mạng xã hội rằng nước này sẽ sớm thu được 600 tỷ USD tiền thuế nhập khẩu. Dù vậy, theo dữ liệu của Bộ Tài chính Mỹ, tổng số thuế Hải quan Mỹ thu được trong tài khóa 2025, kết thúc ngày 30/9 đạt kỷ lục 195 tỷ USD. Vài tháng qua, mức thu hàng tháng dao động quanh 30 tỷ USD.

Hà Thu (theo Reuters)