Chính phủ Mỹ bán 0,75 Bitcoin

Số Bitcoin không rõ nguồn gốc trị giá gần 40.000 USD dự kiến được chính phủ Mỹ bán đấu giá vào đầu tuần sau.

Cơ quan Quản lý dịch vụ tổng họp (GSA) của Chính phủ Mỹ sẽ mở một cuộc đấu giá từ 15 đến 17/3. Ngoài những tài sản thông thường như xe Ford, Dodge, Chevy và chiếc máy kéo Caterpillar, họ còn bán 0,7501 Bitcoin.

Theo giá thị trường hôm 8/3, số Bitcoin này có trị giá khoảng 38.000 USD. GSA cho biết không rõ số tiền ảo trên có nguồn gốc từ đâu.

Năm 2014, chính phủ Mỹ cũng từng đấu giá 30.000 Bitcoin được cơ quan an ninh thu giữ tại chợ đen Silk Road. Khi đó, nhà đầu tư mạo hiểm Tim Draper đã chi khoảng 19 triệu USD để chiến thắng. Theo giá hiện tại, giá trị số Bitcoin này đã tăng lên 1,5 tỷ USD.

Cuộc đấu giá của GSA lần này khác xa với năm 2014, do Bitcoin đang ngày càng trở nên phổ biến. Tại Phố Wall, tiền ảo lớn nhất thế giới cũng được đón nhận nhiều hơn. Bank of New York Mellon cho biết sẽ nắm giữ, sở hữu và phát hành các loại tiền điện tử. Trong khi đó, Mastercard cũng lên kế hoạch cho phép chủ thẻ giao dịch một số loại tiền điện tử nhất định trên hệ thống. Một đơn vị của Morgan Stanley đang cân nhắc bổ sung Bitcoin vào các khoản đặt cược của họ. Goldman Sachs cũng có ý định mở quầy giao dịch tiền điện tử.

Theo Coinmarketcap, mỗi Bitcoin đang được giao dịch quanh mốc 53.000 USD. Vốn hóa của tiền ảo này đã vượt 1.000 tỷ USD.

Tú Anh (theo Bloomberg)