Chính phủ lập Quỹ chính sách, đối ngoại quốc phòng

Ngày 3/9, Chính phủ ban hành Nghị định thành lập Quỹ chính sách, đối ngoại quốc phòng - quỹ tài chính ngoài ngân sách, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và tài khoản tại ngân hàng thương mại.

Quỹ sẽ tiếp nhận, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp, tài trợ, ủng hộ bằng tiền hoặc hiện vật của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài quân đội. Nguồn lực này được dùng để hỗ trợ các hoạt động chính sách, đối ngoại quốc phòng trong trường hợp ngân sách nhà nước chưa bảo đảm hoặc chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Một trong những nguyên tắc hoạt động của quỹ là không tiếp nhận đóng góp, tài trợ, ủng hộ gây phương hại đến lợi ích quốc gia, an ninh, quốc phòng; không vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng, rửa tiền, tài trợ khủng bố; cũng không hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân hoạt động phi pháp.

Chủ tịch Quỹ do Bộ trưởng Quốc phòng bổ nhiệm, miễn nhiệm. Các Phó chủ tịch và thành viên Hội đồng quản lý Quỹ cũng do Bộ trưởng quyết định số lượng, bổ nhiệm và miễn nhiệm.

Khí tài quân đội tại Tổng duyệt diễu binh, sáng 30/8. Ảnh: Nguyễn Đông

Các khoản đóng góp bằng tiền được tiếp nhận trực tiếp hoặc chuyển qua tài khoản ngân hàng. Với hiện vật, việc tiếp nhận diễn ra tại địa điểm thỏa thuận giữa hai bên, giá trị quy đổi ra tiền Việt Nam để ghi nhận vào hồ sơ. Trường hợp tài trợ bằng công trình, toàn bộ quy trình từ thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán đến cấp phép xây dựng, nghiệm thu, bàn giao, bảo hành đều thực hiện theo quy định về đầu tư xây dựng hiện hành.

Nguồn quỹ sẽ chi cho các chính sách hoặc chương trình chính sách đã có chủ trương của Đảng, Nhà nước hoặc quyết định của Bộ trưởng Quốc phòng. Ngoài ra, quỹ hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; giúp lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tôn tạo, trùng tu công trình văn hóa, di tích lịch sử gắn với các cuộc cách mạng; xây dựng, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ.

Quỹ cũng có nhiệm vụ phục vụ đối ngoại quốc phòng, trong đó có hỗ trợ các nước khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh hoặc thực hiện cứu hộ, cứu nạn.

Quỹ phải thực hiện chế độ báo cáo, kế toán, chấp hành thanh tra, kiểm toán của cơ quan có thẩm quyền. Phần kinh phí nhàn rỗi được phép gửi tiết kiệm kỳ hạn tối đa 12 tháng tại ngân hàng thương mại.

Vũ Tuân