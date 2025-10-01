Chính phủ đóng cửa tác động thế nào đến thị trường tài chính Mỹ

USD xuống thấp nhất một tuần, còn vàng lập kỷ lục mới vì nhà đầu tư lo Mỹ hoãn công bố báo cáo kinh tế khi chính phủ đóng cửa.

Ngày 1/10, chính phủ Mỹ đóng cửa một phần, sau khi đảng Cộng hòa và Dân chủ không thể thống nhất dự luật ngân sách. Hiện tại, Mỹ chỉ duy trì những chức năng thiết yếu như hành pháp và an ninh quốc gia. Đây là lần đầu tiên chính phủ Mỹ đóng cửa sau gần 7 năm.

Giới phân tích nhận định việc này tác động lên các thị trường tài chính, khi hoạt động của giới chức bị hạn chế. Việc công bố các số liệu chủ chốt cũng bị trì hoãn.

Trong quá khứ, các thị trường thường "phớt lờ" ảnh hưởng khi chính phủ đóng cửa. Những thiệt hại kinh tế xảy ra trong thời gian này thường khá hạn chế và được khắc phục nhanh chóng. Tuy nhiên, lần này có thể sẽ khác.

Chiều 1/10, USD mất giá so với các tiền tệ lớn khác. Dollar Index - đo sức mạnh của đồng bạc xanh với 6 tiền tệ lớn - giảm phiên thứ 4 liên tiếp. Chỉ số này có thời điểm về 97,5 - thấp nhất một tuần. Giá vàng thế giới cũng lập kỷ lục mới phiên thứ 3 liên tiếp, tại 3.875 USD một ounce.

Chứng khoán Mỹ tuần trước và hai phiên đầu tuần này vẫn đi lên. Tuy nhiên, các chỉ số tương lai hiện lại giảm. S&P 500 tương lai và Nasdaq tương lai đều đang giảm 0,5%.

Nhân viên giao dịch trên sàn chứng khoán New York (NYSE). Ảnh: Reuters

Nhà đầu tư lo ngại việc chính phủ đóng cửa sẽ khiến báo cáo việc làm không được công bố đúng hạn tuần này. Báo cáo việc làm và lạm phát được nhà đầu tư sử dụng để đánh giá xu hướng vĩ mô. Nếu không có, họ phải dựa nhiều vào các số liệu thay thế, và thận trọng hơn khi dự báo biến động giá tài sản.

Không chỉ nhà đầu tư, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cũng phải "mò mẫm trong bóng tối", nếu thiếu các báo cáo này. Giới phân tích cho rằng nhiều khả năng cơ quan này phải bám theo kế hoạch giảm lãi suất 2 lần năm nay, mỗi lần 25 điểm cơ bản (0,25%).

Bên cạnh đó, khi nhà đầu tư không thể đánh giá mức độ chậm lại của kinh tế Mỹ, TD Securities dự báo chênh lệch giữa lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn ngắn và dài càng chênh lệch. Một đợt đóng cửa kéo dài cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng thực hiện các giao dịch phức tạp, do cần sự hướng dẫn của cơ quan quản lý.

Với các cơ quan tài chính, việc đóng cửa này buộc Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) phải hoạt động chỉ với 9% nhân sự so với trước, theo kế hoạch ứng phó của họ đưa ra hồi tháng 8. Điều này hạn chế đáng kể khả năng của SEC trong xét duyệt hồ sơ doanh nghiệp, điều tra sai phạm và giám sát thị trường.

Tương tự, Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) cho nghỉ hầu hết nhân viên và ngừng gần như toàn bộ hoạt động giám sát thị trường. Các đợt đóng cửa trước đây từng khiến CFTC hoãn công bố báo cáo về giao dịch của nhà đầu tư trên thị trường hợp đồng tương lai và quyền chọn.

Hoạt động niêm yết của doanh nghiệp cũng chịu ảnh hưởng. Các công ty dự kiến làm IPO không thể tiến hành nếu chưa có sự phê duyệt của SEC. Việc này có thể làm giảm sự sôi động trên thị trường, vốn đang bùng nổ IPO những tháng gần đây.

Theo kế hoạch ứng phó, hồ sơ định kỳ của doanh nghiệp gửi lên SEC vẫn tiếp tục được xử lý, miễn là họ còn kinh phí trả cho đối tác vận hành hệ thống. Tuy nhiên, hiện chưa rõ nguồn kinh phí này duy trì được bao lâu.

Ngược lại, các cơ quan quản lý ngân hàng và bảo vệ người tiêu dùng vẫn hoạt động bình thường, do không dùng khoản ngân sách cần được Quốc hội thông qua.

Hà Thu (theo Reuters)