Chính phủ đề xuất đầu tư sân bay Gia Bình hơn 196.000 tỷ đồng

Chính phủ đề xuất đầu tư cảng hàng không quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh) với tổng vốn hơn 196.300 tỷ đồng, công suất 30 triệu khách vào năm 2030.

Chiều 6/11, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ trương đầu tư dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Sân bay nằm tại các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh, với quy mô sử dụng đất khoảng 1.880 ha.

Ông Trần Hồng Minh cho biết dự án nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ khai thác lưỡng dụng, bảo đảm hoạt động an ninh - quốc phòng và các sự kiện đối ngoại quan trọng, trong đó có Hội nghị Cấp cao APEC năm 2027.

Chính phủ đặt mục tiêu đưa sân bay này vào nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới (theo tiêu chí Skytrax), trở thành cửa ngõ hàng không của miền Bắc và trung tâm trung chuyển, bảo dưỡng máy bay của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày chủ trương đầu tư cảng hàng không quốc tế Gia Bình chiều 6/11. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Theo tờ trình, tổng mức đầu tư dự án là 196.378 tỷ đồng cho hai giai đoạn, trong đó giai đoạn một cần 141.236 tỷ đồng. Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đạt tiêu chuẩn 4F, đáp ứng 30 triệu khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa vào năm 2030; đến năm 2050, công suất nâng lên 50 triệu khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Sân bay sẽ có hai cặp đường cất hạ cánh song song, mỗi cặp gồm hai đường cách nhau 1.800 m, bảo đảm khả năng cất - hạ cánh độc lập, tối ưu khai thác và quản lý bay. Đến năm 2030, Gia Bình có 83 vị trí đỗ máy bay, tăng lên 123 vào năm 2050.

Đại diện cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết Ủy ban nhất trí với sự cần thiết đầu tư dự án, song đề nghị đánh giá tính khả thi tiến độ phục vụ APEC 2027, nhất là trong bối cảnh còn nhiều vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật và điều kiện địa chất.

Theo Ủy ban, Chính phủ cần có phương án đào tạo, chuyển đổi nghề, tạo việc làm cho người dân bị ảnh hưởng, đồng thời bổ sung phương án bảo đảm an ninh lương thực khi thu hồi diện tích lớn đất lúa hai vụ.

Về nguồn vốn, Ủy ban cho rằng cần làm rõ hơn cơ sở tính toán, so sánh suất đầu tư với các sân bay tương đương trong khu vực, điều chỉnh theo giá địa phương để lựa chọn mức chi phí phù hợp, tối ưu. Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị làm rõ khả năng thu xếp khoản vay khoảng 167.000 tỷ đồng và tính toán tác động chi phí lãi vay trong trường hợp chậm tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Sân bay quốc tế Gia Bình được xây dựng nhằm giảm tải cho Nội Bài và đáp ứng nhu cầu của khu vực Đông Bắc. Hiện vùng Thủ đô Hà Nội với 9 tỉnh, thành phố và dân số khoảng 21 triệu nhưng mới có sân bay quốc tế Nội Bài với công suất 30 triệu hành khách mỗi năm. Năm 2024, sân bay Nội Bài đạt sản lượng 30,1 triệu hành khách, trong đó khách quốc tế chiếm 12,3 triệu, khách nội địa 17,7 triệu; dự kiến năm 2025 đạt 33 triệu hành khách, vượt công suất thiết kế 30 triệu hành khách mỗi năm.

Sân bay Gia Bình được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm hàng không vùng Đông Bắc, thúc đẩy phát triển hạ tầng, đô thị, du lịch và thương mại tại Bắc Ninh cùng các tỉnh lân cận. Vị trí sân bay thuận lợi kết nối với tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và cảng biển Hải Phòng, Quảng Ninh, tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa.

