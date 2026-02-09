Chính phủ đặt mục tiêu thép nội dần thay thế hàng nhập

Thép nội địa dự kiến đáp ứng 85% nhu cầu trong nước đến 2030 và tiến tới tự chủ hoàn toàn vào 2050, theo chiến lược được Chính phủ phê duyệt.

Chiến lược phát triển ngành thép đến 2030, tầm nhìn 2050 được Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn ký ngày 9/2. Theo đó, ngành thép đặt mục tiêu phát triển theo hướng từng bước chuyển sang các sản phẩm có giá trị cao, thân thiện với môi trường. Các doanh nghiệp sản xuất ngành này sẽ tập trung đáp ứng nhu cầu nội địa, đẩy mạnh xuất khẩu và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Ngành thép sẽ chuyển đổi cơ cấu sản phẩm để từng bước thay thế hàng nhập khẩu, nhất là thép hợp kim, dụng cụ và các sản phẩm đặc biệt phục vụ lĩnh vực chế tạo trong nước.

Cụ thể đến 2030, sản phẩm thép trong nước đáp ứng khoảng 80-85% nhu cầu sử dụng nội địa, với mức tiêu thụ bình quân mỗi năm 270-280 kg một người. Tỷ lệ này sẽ tăng lên khoảng 85-90% vào 2035. Tới 2050, ngành dự kiến đáp ứng được toàn bộ nhu cầu trong nước.

Sản phẩm thép tại nhà máy Hòa Phát Dung Quất, tháng 8/2024. Ảnh: Giang Huy

Để đạt mục tiêu, ngành sẽ tiếp tục được đầu tư công nghệ, thiết bị hiện đại nhằm nâng năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm (như thép tấm cường độ cao, dự ứng lực, sản phẩm không gỉ chống ăn mòn, siêu nhẹ).

Chiến lược cũng định hướng nghiên cứu, sản xuất sản phẩm thép phục vụ phát triển hạ tầng năng lượng, đường sắt tốc độ cao, vận chuyển khí hóa lỏng (LNG), đóng tàu và công nghiệp quốc phòng - an ninh. Các sản phẩm trọng tâm gồm thép thanh ray, ống đúc, ống thép không hàn, trụ điện gió, thép chế tạo chuyên dụng... góp phần nâng năng lực tự chủ của nền kinh tế. Cùng với đó, các dự án quy mô lớn sẽ được tập trung đầu tư tại địa phương có cảng nước sâu, ưu thế về năng lượng tái tạo và nguồn lực sản xuất.

Theo số liệu của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), Việt Nam nhập hơn 16,1 triệu tấn thép năm 2025, tương đương trên 11,1 tỷ USD. Trong đó, 9,2 triệu tấn được nhập từ Trung Quốc, chiếm khoảng 57-58%. Ngược lại, sản xuất thép trong nước ghi nhận cải thiện đáng kể với sản lượng thép thô đạt 24,66 triệu tấn (tăng 12,2%) và thép thành phẩm 32,26 triệu tấn (tăng 9,6%).

Trong khi đó, xuất khẩu thép thành phẩm chỉ đạt gần 5 triệu tấn, giảm tới 37,9%, riêng thép cuộn cán nóng (HRC) giảm hơn 60%.

Phương Dung