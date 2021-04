Chính phủ có 12 Bộ trưởng, trưởng ngành mới

Các đại biểu thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm 12 Bộ trưởng, trưởng ngành, trong đó có các Bộ trưởng Quốc phòng, Ngoại giao, sáng 8/4.

Trong các Bộ trưởng, trưởng ngành mới của Chính phủ có một Ủy viên Bộ Chính trị và 11 Ủy viên Trung ương Đảng.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng, giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng. Ông kế nhiệm Đại tướng Ngô Xuân Lịch chỉ đạo thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về quân sự, quốc phòng; chịu trách nhiệm tổ chức, xây dựng, quản lý và là người chỉ huy cao nhất của Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ.

Thượng tướng Phan Văn Giang 61 tuổi; Tiến sĩ khoa học quân sự; quê Nam Định. Ông Giang là một trong 10 trường hợp đặc biệt (quá tuổi quy định) tái đắc cử Trung ương tại Đại hội XIII và được bầu vào Bộ Chính trị.

Ông từng giữ chức Tư lệnh Quân đoàn 1; Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Tư lệnh Quân khu 1; Thứ trưởng Quốc phòng. Từ tháng 5/2016, ông là Tổng Tham mưu trưởng QĐND VN, Thứ trưởng Quốc phòng.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng. Ảnh: Giang Huy

Ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó ban Tuyên giáo Trung ương, thay ông Trần Tuấn Anh (đã được phân công làm Trưởng ban Kinh tế Trung ương) giữ chức Bộ trưởng Công Thương.

Ông Diên 56 tuổi; Tiến sĩ Quản lý hành chính công, Cử nhân Lịch sử, Cử nhân Kinh tế; quê Thái Bình. Ông là cán bộ trưởng thành ở quê nhà, từng giữ chức Phó bí thư, Bí thư Tỉnh đoàn; Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa -Xã hội HĐND tỉnh; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vũ Thư;Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phó bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh; Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình.

Ông Nguyễn Hồng Diên, tân Bộ trưởng Công Thương. Ảnh: Giang Huy

Ông Lê Minh Hoan giữ chức Bộ trưởng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn.

Ông Hoan 60 tuổi, kiến trúc sư, thạc sĩ Kinh tế; quê Đồng Tháp; từng giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Tháp; Phó chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Thành ủy Cao Lãnh; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Tân Bộ trưởng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan. Ảnh: Giang Huy

Ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Bộ trưởng Văn hóa Thể thao Du lịch.

Ông Hùng 60 tuổi; thạc sĩ Triết học; quê Quảng Trị. Ông từng giữ nhiều chức vụ ở Quảng Trị như Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch UBND tỉnh rồi Bí thư Thành ủy Đông Hà, Phó Bí thư rồi Bí thư Tỉnh ủy.

Ông Hầu A Lềnh, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thay ông Đỗ Văn Chiến (đã được phân công làm Bí thư Đảng đoàn MTTQ VN) làm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc.

Ông Lềnh 48 tuổi; Thạc sĩ khoa học nông nghiệp, dân tộc H'mông; quê Lào Cai. Ông từng công tác tại Cục 16 - Tổng cục II, Bộ Quốc phòng, sau đó làm Phó bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.

Tân Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị. Ảnh: Giang Huy

Ông Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Bộ trưởng Xây dựng.

Ông Nghị 45 tuổi; Tiến sĩ khoa học kỹ thuật xây dựng; quê Cà Mau; từng công tác tại Đại học Kiến trúc TP HCM; giữ chức Thứ trưởng Xây dựng; Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang; Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang.

Ông Hồ Đức Phớc, nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước, kế nhiệm ông Đinh Tiến Dũng (đã được phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội) làm Bộ trưởng Tài chính. Ông Phớc 58 tuổi; cử nhân Tài chính kế toán, tiến sĩ Kinh tế; quê Nghệ An. Ông xuất thân là kế toán của Xí nghiệp xây dựng Huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An), trải qua nhiều vị trí công tác và từng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Ông Đoàn Hồng Phong thay ông Lê Minh Khái (được phê chuẩn làm Phó thủ tướng) giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ. Ông Phong 58 tuổi; thạc sĩ Kinh tế; quê Nam Định. Ông bắt đầu sự nghiệp trong vai trò cán bộ Sở Tài chính Hà Nam Ninh, sau đó là Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định, rồi Bí thư Tỉnh ủy Nam Định (từ 2015).

Ông Bùi Thanh Sơn giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao.

Ông Sơn 59 tuổi; cử nhân Ngoại giao, thạc sĩ Quan hệ quốc tế; quê Hà Nội. Sự nghiệp của ông Sơn gắn liền với ngành ngoại giao, từng làm Phó Vụ trưởng, Phó Giám đốc Học viện Quan hệ quốc tế; Tham tán Công sứ tại Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore; Phó Vụ trưởng rồi Vụ trưởng, Vụ Chính sách Đối ngoại; Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Vụ trưởng Chính sách Đối ngoại, Thứ trưởng Ngoại giao.

Tân Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo Nguyễn Kim Sơn. Ảnh: Giang Huy

Ông Nguyễn Kim Sơn thay ông Phùng Xuân Nhạ làm Bộ trưởng Giáo dục & Đào tạo. Đây là lần thứ hai ông Sơn kế nhiệm ông Nhạ. Trước đó, khi ông Nhạ được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Giáo dục & Đào tạo năm 2016, ông Sơn đã thay ông Nhạ làm Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội.

Ông Sơn 55 tuổi; PGS, TS Ngữ văn; quê Hải Phòng. Ông từng kinh qua vị trí Trưởng Phòng Đào tạo kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc; Phó Hiệu trưởng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc; Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ông Trần Văn Sơn giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ông Sơn 60 tuổi; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Kinh tế xây dựng; quê Nam Định. Ông Sơn xuất thân là chuyên viên Xí nghiệp Xây dựng số 1, Liên hiệp Xây dựng nhà ở tấm lớn số 1 - Bộ Xây dựng. Ông từng là Thứ trưởng Xây dựng trước khi được điều động làm Phó bí thư, rồi Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên. Ông làm Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ từ cuối năm 2020.

Tân Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: Hoàng Phong

Bà Phạm Thị Thanh Trà giữ chức Bộ trưởng Nội vụ.

Bà Trà 57 tuổi; cử nhân Sư phạm ngữ văn, thạc sĩ Quản lý giáo dục; quê Nghệ An. Xuất phát là Giáo viên Trường phổ thông cơ sở thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, bà từng giữ nhiều chức vụ tại tỉnh Yên Bái như Bí thư Tỉnh Đoàn; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bí thư Thành ủy; Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh rồi Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái.

Cũng trong sáng nay, Quốc hội thông qua nghị quyết phê chuẩn 2 tân Phó thủ tướng là ông Lê Minh Khái (nguyên Tổng thanh tra Chính phủ) và ông Lê Văn Thành (Bí thư Hải Phòng).

28 thành viên Chính phủ sau kiện toàn

Chiều 7/4, Quốc hội thông qua nghị quyết phê chuẩn việc cho thôi giữ chức vụ một số thành viên Chính phủ, gồm Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng và 12 bộ trưởng, trưởng ngành. Đây là các vị trí được miễn nhiệm và đề cử nhân sự thay thế. Vào đầu nhiệm kỳ, Chính phủ khóa XIV có 27 thành viên, gồm: Thủ tướng, 5 Phó thủ tướng (trong đó có một Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao) và 21 Bộ trưởng, Trưởng ngành. Tháng 6/2020, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ được miễn nhiệm sau khi Bộ Chính trị phân công ông làm Bí thư Thành ủy Hà Nội. Như vậy Chính phủ hiện có 26 thành viên, trong đó 13 nhân sự được kiện toàn tại kỳ họp Quốc hội lần này.

