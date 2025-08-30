Chính phủ chi trả 100.000 đồng dịp Quốc khánh qua tài khoản hoặc trực tiếp

Chính phủ quyết định chi trả tập trung quà tặng 100.000 đồng dịp Quốc khánh cho toàn dân qua tài khoản an sinh xã hội trên VNeID hoặc trực tiếp tại địa phương.

Theo Nghị quyết 263 ban hành ngày 29/8, việc tặng tiền áp dụng cho công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam chưa xác định quốc tịch nhưng đã được cấp giấy chứng nhận căn cước, cư trú tại Việt Nam và có số định danh cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tính đến ngày 30/8.

Việc chi trả thực hiện theo hộ gia đình thường trú. Số tiền của từng hộ được tính cho từng nhân khẩu dựa trên dữ liệu quốc gia. Chủ hộ hoặc thành viên được ủy quyền sẽ nhận thay và chuyển cho các thành viên khác. Với công dân chưa đăng ký thường trú, quà tặng được trao trực tiếp cho từng người hoặc người được ủy quyền.

Người dân có thể nhận tiền qua tài khoản an sinh xã hội tích hợp trên VNeID, hoặc nhận trực tiếp tại các điểm chi trả do địa phương tổ chức. Thời gian chi trả tập trung trong hai ngày 31/8 và 1/9; trường hợp khách quan có thể nhận sau nhưng không muộn hơn 15/9.

Chính phủ bổ sung 10.700 tỷ đồng từ dự toán chi ngân sách Trung ương năm 2025 để thực hiện chính sách này. Địa phương không dùng hết phải hoàn trả Trung ương, nếu thiếu sẽ tạm ứng ngân sách địa phương hoặc nguồn hợp pháp khác và báo cáo Bộ Tài chính để bổ sung.

Bộ Công an được giao trích xuất danh sách công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia tại thời điểm 24h ngày 30/8, chi tiết đến từng tỉnh, thành phố, xã để làm căn cứ chi trả. Bộ cũng hướng dẫn người dân tích hợp tài khoản an sinh xã hội, mở tài khoản ngân hàng trên VNeID và hỗ trợ địa phương trong quá trình thực hiện.

Người dân tham quan triển lãm 80 năm thành tựu đất nước, ngày 28/8/2025. Ảnh: Nguyễn Đông

Tối 28/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương tặng quà cho toàn dân, mỗi người 100.000 đồng nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đến hết ngày 28/8, có 18 ngân hàng liên kết với VNeID để nhận chi trả từ các chính sách xã hội, gồm Agribank, VietinBank, BIDV, Vietcombank, LPBank, HDBank, MB, Sacombank, PVcomBank, TPBank, ShinhanBank, NCB, NamABank, Kienlongbank, BVBank, ACB, Vikki Bank và Co-opBank. Người dân cũng có thể nhận qua tài khoản Mobile Money của VNPT. Trong thời gian tới, số ngân hàng liên kết dự kiến sẽ được mở rộng.

Vũ Tuân