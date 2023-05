Chính phủ chỉ ra loạt hạn chế du lịch, yêu cầu tăng tốc phát triển

Thủ tướng Chính phủ ban hành nghị quyết về tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả trong bối cảnh du lịch còn nhiều hạn chế sau hơn một năm mở cửa.

Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững được Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành ngày 18/5. Nghị quyết nhằm giúp du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, thuộc nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới.

Du khách tham quan phố cổ Hội An hôm 16/5. Ảnh: Đắc Thành

Nghị quyết chỉ ra nhiều hạn chế cần khắc phục đối với du lịch, như hành lang pháp lý cho đầu tư, phát triển du lịch chưa đột phá, chiến lược thị trường chưa linh hoạt, sản phẩm du lịch không đa dạng, chưa khai thác được bản sắc. Các dịch vụ chưa kết nối để tạo thành hệ sinh thái kinh tế du lịch. Hệ thống hạ tầng còn thiếu, không đồng bộ. Chính sách thị thực chưa phù hợp, thời gian lưu trú ngắn.

Ngoài ra, công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch thông qua các sự kiện văn hoá, thể thao quốc tế được đánh giá "còn hạn chế", thiếu nhân lực chất lượng cao. Chuyển đổi số về du lịch "chưa theo kịp yêu cầu phát triển", như việc cấp thị thực cho khách lẻ còn gặp khó khăn.

Chính phủ yêu cầu các bộ trong đó có Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch, Giao thông Vận tải, Kế hoạch Đầu tư, Ngoại giao, Công an, Quốc phòng và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phối hợp các hiệp hội nghề nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp thực hiện thực hiện một loạt giải pháp khắc phục, như đẩy mạnh cơ cấu lại ngành du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, bền vững. Ngoài thúc đẩy thị trường nội địa, cần đa dạng hóa, khai thác hiệu quả thị trường nguồn khách quốc tế lớn, chú trọng thị trường có khả năng chi trả cao, phát triển phân khúc khách theo các sản phẩm chuyên đề mà Việt Nam có thế mạnh.

Nghị quyết cũng yêu cầu hoàn thiện chính sách, tạo thuận lợi xuất nhập cảnh, đi lại cho khách quốc tế, nghiên cứu mở rộng danh sách quốc gia được cấp thị thực điện tử (E-visa).

Về sản phẩm du lịch, chính phủ yêu cầu tập trung vào các khu du lịch quốc gia, tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch qua các hoạt động ngoại giao, sự kiện quốc tế.

Các doanh nghiệp du lịch cũng sẽ được hỗ trợ như về vốn vay, tín dụng, giá điện.

Phương châm được đặt ra cho ngành du lịch trong nghị quyết là: Sản phẩm đặc sắc - Dịch vụ chuyên nghiệp - Thủ tục thuận tiện, đơn giản - Giá cả cạnh tranh - Môi trường vệ sinh sạch, đẹp - Điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện.

Tháng 11/2021, Việt Nam thí điểm đón khách quốc tế và mở cửa hoàn toàn từ 15/3/2022. Năm 2022, Việt Nam đón hơn 3,6 triệu lượt khách quốc tế và đạt 70% mục tiêu đề ra. Tuy vậy, đây lại là năm thị trường du lịch nội địa phát triển mạnh. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 495 nghìn tỷ đồng, vượt 23% so với kế hoạch và bằng 66% so với năm 2019.

Năm nay, Việt Nam đặt mục tiêu đón 8 triệu khách quốc tế, tổng thu du lịch đạt 650 nghìn tỷ đồng, tăng 1,3 lần so với 2022 và bằng 86% so với trước dịch. 4 tháng đầu năm có 3,7 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, đạt 46% so với mục tiêu. Cùng với việc Trung Quốc mở cửa cho người dân đi du lịch nước ngoài, Việt Nam được kỳ vọng vượt mục tiêu đề ra nếu khắc phục được các hạn chế hiện nay.

Phương Anh